El futuro del banquillo no puede esperar más. El Valencia necesita resolver la continuidad de José Bordalás para comenzar a planificar la próxima temporada. Peter Lim, obligado a vender futbolistas y sin clasificación para Europa, no está en disposición de perder más tiempo. La temporada 2022/23 empieza a echarse encima y Meriton necesita hacer las cosas mejor que nunca para que la brecha con los equipos importantes de LaLiga no se haga más grande. ¿Seguirá Bordalás? Su contrato dice que sí (acaba el 30 de junio de 2023 y le queda una temporada), pero las diferencias entre la propiedad y el entrenador son públicas y hasta la fecha ninguna de las dos partes ha confirmado su continuidad en el banquillo. Bordalás firmó el verano pasado un contrato de dos temporadas que, después de lo que sucedió con Javi Gracia el año pasado, incluye una cláusula de escape (con un cantidad económica estipulada) por la cual las dos partes podrían romper su vínculo contractual. Después de un año de tensiones hay que tomar una decisión.

El entrenador, mientras tanto, hace marcha. Según ha podido saber Levante-EMV, Bordalás ya ha comenzado a preparar la pretemporada. Su cuerpo técnico ya se ha puesto manos a la obra para preparar el verano. No hay que olvidar que el inicio de LaLiga está fijado para el 12 de agosto porque la competición parará en noviembre y diciembre por el Mundial de Qatar. Que Bordalás empiece a prepara la pretemporada no es un dato definitivo, pero sí demuestra que el entrenador está pensando en clave futuro. La postura del entrenador con respecto a su futuro en el banquillo quedó clara en su rueda de prensa del viernes. «Mi futuro es que tengo contrato y mi pensamiento en principio es estar dirigiendo al Valencia la temporada que viene. Como dije, hay cosas que mejorar. Entiendo que puedan haber salidas por la situación económica del club, pero aquí deben llegar jugadores que sean nivel Valencia. El club me trasladó que se tenían que vender jugadores. Lo entendí, pero el club también entendió que se deben incorporar jugadores nivel Valencia. A pesar que los chicos se lo dejan todo en el campo, ha quedado patente que nos faltan cosas». El técnico aseguró que confía «plenamente» en la propiedad y ve «capacitada» a la secretaría técnica. Según él, aún no han hablado de nombres propios. «No hemos hablado de nombres propios ni de las necesidades que tiene el equipo. Eso se debatirá la siguiente semana», dijo. El club no se ha manifestado públicamente sobre el futuro de Bordalás. Los únicos guiños del club al entrenador han llegado a través de las redes sociales tras los insultos de San Mamés y la encerrona de los medios vascos en sala de prensa. Primero con el «Respect. Don José Bordalás» del sábado por la noche y después con el «Respect. Padreando» del domingo a mediodía. Hoy habla (12:00) en Paterna.