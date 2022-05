Solo hay un camino para que la propiedad y el entrenador trabajen codo con codo en el nuevo proyecto. Y eso pasa por recuperar el consenso perdido a todos los niveles: ventas, fichajes, renovaciones y parcela médica.

Asumir ventas controladas

Bordalás ya sabe de boca del club que este verano se van a producir ventas de jugadores importantes. Así se lo comunicó la propiedad en su primera reunión de futuro. El entrenador asume que hay futbolistas titulares que van a salir del Valencia en los próximos meses como sucedió en enero con el traspaso de Daniel Wass al Atlético de Madrid. «El club me trasladó que se tenían que vender jugadores. Lo entendí», reconoció Bordalás . El Valencia de Peter Lim encara su tercera temporada consecutiva fuera de Europa y no hay que olvidar que el club está obligado a vender por más de 30 millones antes del próximo 30 de junio. Gonçalo Guedes es el candidato número uno para salir. El gran miedo del valencianismo es que el club venda a Carlos Soler en el caso de que no se llegue a un acuerdo para su renovación.

El peligro de las renovaciones

Bordalás siempre ha sido optimista con la continuidad de José Luis Gayà, Carlos Soler y Hugo Guillamón, pero la realidad es que ninguna de las tres renovaciones está cerrada. La ampliación de contrato de Gayà se encarriló hace meses, pero ahora mismo está parada. La voluntad del capitán es seguir, pero todavía no se han remotado las reuniones con sus agentes. Más difícil está la de Soler. Las diferencias entre Carlos y el club son grandes de momento, aunque la prioridad del jugador de quedarse no ha cambiado. Hugo tenía un acuerdo pactado con el club hace un par de meses, pero de momento no hay luz verde por parte de la propiedad para firmar

Fichar «nivel Valencia»

Bordalás asume que van a marcharse jugadores importantes y que existe el riesgo de que alguna de las renovaciones abiertas no llegue a buen puerto. El técnico acepta que hayan salidas, pero si se queda exigirá que lleguen jugadores nivel Valencia. «Entiendo que puedan haber salidas por la situación económica del club, pero aquí deben llegar jugadores que sean nivel Valencia». «Yo creo que está capacitada y tiene el nivel para incorporar esos jugadores. Otra cosa es que el Valencia pueda o tenga esa voluntad de incorporarlos. No hay que tentar a la suerte y mejorar la plantilla para pelear por objetivo más grandes».

Duro y Alderete, prueba del algodón

Bordalás comprobarás las intenciones reales de Meriton en los próximos días. El club tiene la intención de ejecutar la opción de compra de Hugo Duro por 4 millones de euros antes del 15 de mayo, pero la realidad es que aún no lo ha hecho. Para el técnico es un futbolista clave en el ataque y más si se traspasa a Guedes este verano. Otro de los movimientos que ayudaría a creer en el proyecto en la continuidad de Omar Alderete. El caso del central es diferente al del delantero. El Valencia tiene hasta el 30 de junio para comprarlo por 7,5 millones, pero se está negociando con el Hertha para rebajar el precio. Son dos soldados de Bordalás.