El Valencia emitió un comunicado oficial pidiendo «respeto» para José Bordalás por la «campaña de acoso y derribo» que ha sufrido el equipo a lo largo de la temporada. El club reaccionó ante la «corriente» adversa que ha etiquetado al equipo de ‘anti-fútbol’ y ha conseguido condicionar los arbitrajes. Este fue el escrito: «El Valencia CF lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que está recibiendo nuestro entrenador y nuestro equipo a lo largo de la temporada. Una corriente adversa, alimentada también por algunos medios de comunicación y cuyo único propósito es hacer daño al técnico y al equipo, y que ha llegado a propiciar insultos muy graves por parte de varias aficiones contrarias hacia nuestro entrenador. Además de crear también una corriente negativa para tratar de condicionar al estamento arbitral. Por ese motivo, desde el club solicitamos el mayor respeto hacia nuestro técnico y nuestra plantilla», aseguró.

El técnico agradeció en sala de prensa el gesto del club. «Me parece fenomenal. No es un respaldo al técnico, sino al Valencia. Como todos sabéis, nos sentimos perjudicados, no por acciones puntuales en decisiones puntuales, sino por un cúmulo de cosas que ya conocéis y no voy a repetir porque estamos centrados en intentar acabar la temporada lo mejor posible. Esa es nuestra intención. Me han mencionado a mí, pero los ataques son contra el Valencia. Tenemos que defendernos todos de cualquier injusticia. No me siento perseguido, pero es el comodín que utilizan siempre y como no hay repercusión sigue haciéndolo».