La planificación deportiva del Valencia CF para la temporada 2022/23 acapara, desde hace varias semanas, gran parte de la actualidad valencianista. Y la rueda de prensa de José Bordalás previa al partido liguero contra el Betis no fue la excepción. Fueron muchos los nombres propios que surgieron en la comparecencia en clave de cesiones, compras y ventas, entre ellos el de Mouctar Diakhaby.

El central francés concedió hace varios días una entrevista en su país en la que no cerraba la puerta a una posible salida del Valencia CF el próximo verano: «Tal vez sea el momento de buscar en otro lado, pero ya veremos», fueron sus palabras exactas. El entrenador del Valencia no tuvo problemas en admitir que, cuando llegó a Mestalla, la venta de Diakhaby era una posibilidad real: «Cuando llegué me comentaron que era un jugador para intentar sacarlo porque su nivel no era el esperado». Sin embargo, una temporada después la situación de Mouctar ha dado un giro de 180 grados y Bordalás admitió estar «contento» con él: «creo que hemos contribuido a una transformación importante. Le tengo que felicitar por el talante, por la afición, por cómo ha mejorado. Ha sido capaz de evitar los errores gravísimos que le costaban puntos al equipo. Se ha ganado a pulso ser titular e importante. En él se tienen que mirar otros compañeros. Si uno pone buen talante y quiere crecer lo consigue, Diakhaby se ha revalorizado mucho con respecto al verano pasado. Estoy contento».

Además zanjó el tema Diakhaby, añadiendo que no valora «otra posibilidad distinta a la de su continuidad, pero son decisiones que se me escapan», concluyó el técnico, que añadió en varias ocasiones que todavía no se ha reunido con la propiedad para tratar la planificación deportiva.

Otro nombre propio que tuvo mucho protagonismo en la rueda de prensa de Paterna fue el de Bryan Gil. Salvo giro inesperado, al de Barbate le quedan tres partidos con la elástica blanquinegra, pues regresará a Londres una vez finalice la temporada.

En las últimas semanas ha ido perdiendo protagonismo de manera paulatina hasta el punto de no participar en los partidos. Bordalás ha negado que la razón tenga que ver con su próxima marcha del equipo o la intención de examinar a jugadores con los que sí podrá contra el curso que viene: «A estas alturas nadie necesita pasar un examen. Nos conocemos suficientemente, conozco a todos los jugadores y sé lo que nos pueden dar. La decisión de Bryan ha sido simplemente técnica, los jugadores pasan por momentos mejores y peores. Yo soy el que conoce el día a día de los futbolistas», sentenció sobre Bryan, que ha pasado en escasas semanas de ser un indiscutible en el once a esperar su momento desde el banquillo o incluso no tener minutos.

La irrupción de Mamardashvili ha sido una de los mejores noticias de la temporada. Bordalás sacó pecho por el trabajo realizado con él: «A mí me llena de satisfacción porque he conseguido que se revaloricen jugadores, siempre lo he conseguido. Con Giorgi me solicitaron que bajara al filial y me opuse porque vi que tenía potencial y el tiempo ha demostrado que con el trabajo de todos hemos conseguido que haya crecido muchísimo. Respecto a posibles futuras ofertas y a la necesidad del club de hacer caja, el técnico expuso que «no sabemos si de manera inmediata saldrá una oferta. Es un portero que lo está haciendo bien pero tiene que mejorar en el juego con el pie, en ser más tranquilo a la hora de tomar decisiones».