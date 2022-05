Hugo Duro se convirtió ayer en jugador del Valencia CF a todos sus efectos. El club decidió pagar los cuatro millones de euros que exigía su opción de compra y el delantero firma hasta el año 2026. El Valencia lo anunció a través de sus redes sociales mediante una secuencia de tres vídeos originales, entre los que aparecía uno de Miguel Ángel Román, autor de la ya histórica narración de ‘Tocó en Hugo Duro’ y otro del futbolista madrileño tocando un piano en el césped de Mestalla.

«El Valencia CF ha ejecutado la opción de compra sobre Hugo Duro, que después de esta temporada cedido por el Getafe CF se convierte en jugador valencianista hasta el 30 de junio de 2026», expresa el comunicado del club.

Tal y como ya informó SUPER, el atacante tenía ya hace semanas muy claro su deseo. Esperar hasta el día 15, el máximo plazo, al Valencia CF y no hablar con ningún club mientras. Tampoco con el Getafe. Su deseo era el de quedarse y lo ha conseguido. Se lo ha ganado con su actitud y sus goles. Los 10 que suma entre LaLiga y la Copa ya han elevado su tasación hasta los 8 ‘kilos’, justo el doble de lo que le ha costado.

«Este año he descubierto el ADN Valencia CF. En los primeros días me dijeron que aquí a la gente le gusta la gente que curra. Cuando me lo dijeron sabía que iba a cuadrar bien aquí. Soy una persona currante, nadie me ha regalado nada, el éxito siempre se consigue con trabajo», comentó con orgullo el delantero al confirmarse el traspaso.

«Tenía ganas de este momento, después del año que llevo aquí. Tenía muchas ganas de quedarme más tiempo. Estoy muy feliz. Cuatro años más aquí. Es una magnífica noticia. El Valencia CF es de los clubes más grandes de España. Poder estar aquí tanto tiempo para mí es un orgullo. Estoy lleno de felicidad y con ganas de seguir mucho tiempo aquí», añadió el delantero en declaraciones a VCF Media. A partir de ahora le quedan un mínimo de cuatro años por delante con el club de Mestalla, donde se siente «como en casa».