Los colectivos de oposición a la gestión de Meriton en el Valencia CF siguen ‘estrujándose’ la cabeza en realizar protestas que reciban el mayor impacto mediático y también sean lo más incómodas posible para los actuales directivos de la entidad de Mestalla. La última de ellas llega incluso a las puertas de casa, ya que han contratado un espacio publicitario muy visible desde la Ciudad Deportiva de Paterna para poner un cartel de color amarillo con un lema muy claro: «Lim out» (Lim fuera) y está colocado en una parcela que corresponde a la empresa Cales Pascual y estará ahí, como mínimo, durante los próximos seis meses.

La valla, que tiene una inspiración muy clara en los carteles que reparte Libertad VCF antes de cada partido que disputa el Valencia en el estadio de Mestalla, está ahora en una ubicación que la hará visible para jugadores, cuerpo técnico, empleados del club y directivos que se desplacen cada día a trabajar a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, un enclave emblemático y centro neurálgico de la actividad valencianista en el día a día de la entidad.

Una vez puesto. Los colectivos valencianistas se encargaron de difundirlo a través de sus redes sociales oficiales. Algunos como Ciberche, Últimes Vesprades a Mestalla, It Must Be Love 86, Libertad VCF, Vichers y la Agrupació de Penyes Valencianistes fueron los que acompañaron las fotografías del cartel con las siguientes líneas: «Nuestro Club, maltratado por uno, abandonado por otros, defendido por ti. #LimGoHome #LimOut».

Rápidamente numerosos valencianistas aplaudieron esta acción, además de compartirla en sus perfiles con el objetivo de convertirla tendencia en Twitter y extender una nueva protesta.

También en Mestalla

Como viene siendo habitual, dentro del estadio de Mestalla también hubo protestas contra la propiedad de la mayoría accionarial. En el minuto 19 las pancartas volvieron a elevarse al ritmo de «Anil canalla fuera de Mestalla» y de «Peter vete ya». No acabaron aquí las muestras de descontento hacia el palco, sino que a lo largo del partido se escucharon pitos y cánticos y la situación estalló con el segundo gol de la contienda obra de Sergio Canales, que no lo quiso celebrar por respeto a su exequipo, pero que prendió la mecha de la indignación de nuevo. Con el tercero, el malestar entre los aficionados acabó siendo total con la práctica totalidad de los aficionados seálando hacia la tribuna del estadio.