La actualidad del Valencia CF lleva ya varios años sumergida en una situación financiera más que delicada, quizá la más comprometida del club en su historia, y en una crisis social provocada por la gestión de la actual propiedad. Con el paso de los años la recesión económica se ha ido dotando de agravantes y, de cara al futuro más próximo, no se van a calmar las aguas ni mucho menos. En unas conversaciones del actual presidente Anil Murthy a las que ha tenido acceso Levante-EMV y Superdeporte, el dirigente retrata la cruda realidad del Valencia CF en el apartado económico: «Este año sales con déficit de 50 (millones de euros). Es muy difícil tener una plantilla de más de coste total de 70 millones en el Valencia. ¿De dónde vamos a ingresar más dinero? No vamos a pagar más de 4 millones (a ningún jugador en salario)», dijo Anil Murthy, que además nombró a otro club de Laliga como ejemplo: « La única manera es como el Sevilla, que tiene un muy buen director deportivo que vende y compra, pero hay que estar ahí». La planificación deportiva de cara a la próxima temporada es, seguramente, la mayor de las preocupaciones ahora mismo para el aficionado valencianista, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de los últimos veranos.

Los audios revelan al presidente acusando una preocupante falta de dinero en caja y descartando la opción de pedir cualquier préstamo: «¿Qué vamos a hacer la próxima temporada? Debo pagar salarios. ¿Donde voy a encontrar 100 millones de cash? ¿Otro préstamo? Es una mala idea. Entonces tenemos que... (vender)». Anil, además, detalla las causas que han conducido hasta este callejón con difícil salida: «Esto viene de gastar por encima durante muchos años, empezamos con los Negredo, Abdennour, Guedes, Maxi Gómez, Cillessen… El Valencia no puede jugar a fichar jugadores de 30-40. Desde siempre no puede fichar a estos».

En las conversaciones, Anil hace referencia a la temporada 2018/19, mucho más exitosa que las últimas y con menos apuros económicos, pero no exenta de ellos: «Después de la 18/19 entramos en Champions, ganamos la Copa, y tenemos un coste de plantilla de casi 165 millones. ¿Qué ingresamos? Tenemos 70-80 de TV, más o menos entre 12 y 14 por abonados. Pero abrir Mestalla nos cuesta 6 millones por año. En general estamos hablando de 120 millones máximo», detalla el presidente, dejando claro que ni siquiera una temporada con la consecución de un título y el cuarto puesto en liga sirvió para cubrir los costes de plantilla total. Y «el agujero es ahora más grande porque no entramos en Europa ni en nada. Estamos bajando en derechos de TV. Estamos a -56 millones a 30 de junio. Tenemos un cashflow de 100 millones». El presidente menciona también que la pandemia agravó el problema: «Esto viene de tener una plantilla de 165 millones, un presupuesto de 200 cuando estás fuera de la Champions. Te toca el Covid, campo cerrado y bajamos de 220 de ingresos a 95 de repente en una temporada». Es más, Anil habla de cifras necesarias para entrar en el ‘nivel Champions’: «Si quieres competir a nivel de Champions tienes que ganar 300 millones. Con menos es muy difícil». Y vuelve a nombrar equipos como ejemplo, mientras ‘avisa’ a los hispalenses: «Mira el Betis, estaba ahí y es imposible. El Sevilla tiene 260 millones pero es por eso que este año están así. Si no entran en Champions…». El dirigente también revela una conversación que tuvo con Fernando Roig en la que el dueño del Villarreal le confesó que, a pesar de ser los vigentes campeones de Europa League y haber llegado a semifinales de Champions, «tienen que vender porque no han entrado en Champions (este año)». Por último, el presidente del club confiesa las cifras del modelo del Valencia y hace referencia al nuevo estadio: «¿Cuál puede ser el modelo del Valencia si los ingresos no superan los 140? No nos volvamos locos con el nuevo campo. Con 130 millones, ¿qué podemos hacer para ser sostenibles? ¿Gastar 200 esperando que vamos a estar en Champions? Es imposible». También menciona que Peter Lim «no quiere ganar dinero, todos los años pierde. Mi trabajo es solo conseguir el brake-even» y sentencia que «130 millones de euros va a ser la situación del Valencia». Así concluye Anil su conversación sobre la situación económica actual del Valencia CF, en la que queda de manifiesto que se avecina una plantilla ‘low-cost’, que no hay dinero para las renovaciones y que las cuentas están en rojos.