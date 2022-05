Anil Murthy tiene claro el futuro del Valencia CF. En privado, el presidente de la entidad de Mestalla, en unas conversaciones a las que ha tenido acceso Levante-EMV y Superdeporte, revela información capital tanto sobre el futuro deportivo, económico, accionarial e institucional del club, entre ellos la polémica por la Supercopa y la final de la Copa del Rey, su relación con Mateu Alemany o el mercado de fichajes. Incluido también el apartado de las renovaciones de jugadores importantes o los objetivos que tiene marcados y que tenía hace tan solo un año en operaciones que no pudo culminar y que habrían debilitado más aún a la plantilla.

En este primer capítulo de ‘los audios de Anil Murthy’, Superdeporte desvela entre otras cosas el cómo habla el presidente del Valencia CF de jugadores importantes como José Luis Gayà y Carlos Soler, qué pensaba hacer con Gonçalo Guedes, y también sus intenciones con el Nuevo Mestalla. También otro de los puntos más importantes está en esa relación con José Bordalás. ¿Seguirá el técnico? Lo que es seguro es que el presidente de la entidad tiene una opinión definida del jefe del banquillo y sobre todo de su planteamiento en la final de la Copa del Rey.

Las cuentas de la entidad valencianista también se asumen como uno de los puntos importantes para el futuro. Saber dónde está ese margen económico, qué intenciones tiene con el entrenador y cuál es el presupuesto máximo de plantilla que se marca un propietario que no piensa invertir más de la cuenta para tratar de formar un equipo competitivo. De hecho, el gasto máximo lo tiene claro. Y en ese escenario, el futuro del Valencia CF está en juego y la realidad parece muy distinta a algunas de las apariciones públicas que ha realizado Anil Murthy, como la última salida del Palau de la Generalitat en la que todo era optimismo con el Nuevo Mestalla.

Distintos episodios

En las conversaciones de Anil Murthy, Superdeporte desvelará también cómo es el presidente del Valencia CF de puertas hacia dentro. Por todo ello, en los próximos días se irán desvelando detalles de esas conversaciones en las que el presidente elegido por Singapur para ‘representar’ al Valencia explica todas sus ideas. De hecho, Anil también desvela cuál es la implicación de Peter Lim al frente de la entidad y todo su conflicto con la Real Federación Española de Fútbol por el problema de las entradas de la final de la Copa del Rey y también por el problema con la Supercopa de Arabia Saudí. De esta manera, toda la semana, el aficionado valencianista podrá conocer al máximo detalle frases como «si me cantan Anil canalla fuera de Mestalla es por tu culpa» o «si te vas gratis te mato con toda la prensa». En definitiva, las conversaciones no dejan indiferente a nadie.

Te mato con toda la prensa

José Luis Gayà y Carlos Soler son dos de los nombres propios a los que se refiere Anil Murthy en las conversaciones conseguidos en exclusiva por Superdeporte. El presidente del Valencia habla de los dos capitanes a las puertas del mercado de verano y en medio de sus procesos de renovación. Anil lo tiene claro. Hay que vender y no tendrá reparo en utilizar a parte de la prensa para intentar echar a la afición encima de los jugadores. Eso es al menos lo que dice de manera interna en las conversaciones a las que ha tenido acceso el periódico.

Sobre Gayà

Anil no esconde la gran labor de vestuario de Gayà, pero lejos de apostar fuerte por su continuidad, le invita a marcharse del Valencia porque el equipo se va a reforzar «poco» este verano. Así se refiere al capitán: «Después de la derrota del otro día (final de Copa) y no entrar en Europa, él está un poco KO, pero está liderando bien al equipo para terminar bien la temporada. Lleva años aquí y me encanta eso. Hay que respetarles su ambición de jugar con la selección y subir a un equipo que está en Champions. Pero al final si yo le digo: ‘José Luis, el año que viene voy a fichar poco, vas a pensar ¿qué hago aquí?’». Inmediatamente después, deja un mensaje final al capitán en la conversación a la que ha tenido acceso SUPER con una difícil interpretación. «Van a cantar ‘Anil canalla, fuera de Mestalla’ pero lo van a cantar por ti (refiriéndose a Gayà)», señala el presidente del Valencia en privado.

Lo que está claro es que Anil hace planes sin Gayà y asegura con seguridad que el lateral izquierdo del Valencia de la próxima temporada será el joven Jesús Vázquez. Tal cual. «Vázquez va a ser nuestro lateral izquierdo el año que viene», afirma el presidente en la conversación.

Sobre Soler

Murthy, como pasa con Gayà, también da por vendido a Soler este verano. El presidente tiene claro que va a traspasar a Carlos en este mercado y amenaza con usar a cierto sector de la prensa para ‘matar’ al jugador si no deja dinero. «’Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa’. Los 100.000 euros los voy a poner. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido dinero en ti», dice en la conversación. Anil, lejos de hacer autocrítica sobre la gestión de Meriton en los últimos años, asegura que «Carlos tiene claro que se va desde el principio de la temporada».