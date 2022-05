Santi Cañizares, que ya se pronunció tras conocerse las palabras de Anil Murthy sobre Carlos Soler, volvió a manifestarse en la noche de este lunes, cuando SUPER publicó más conversaciones del presidente del Valencia CF. En su intervención en 'El Partidazo de COPE', el exfutbolista cargó duramente contra el dirigente: "Se cargó el proyecto contra el cáncer infantil, tenemos al tipo más inepto y a la peor persona dirigiendo al Valencia CF".

El mítico portero volvió a empatizar con la plantilla blanquinegra: "Yo si estuviera en ese vestuario ya hace tiempo que habría tratado de irme. Yo comenté, y fui muy criticado en València, que el esfuerzo que Gayà o Soler harían en caso de renovar no lo habría hecho ninguno de los jugadores de mi época. Porque nosotros lo que queríamos era un club de fútbol, no esto".

Cañizares señaló duramente a Anil Murthy: "No me extraña nada porque el nivel de maldad y de prepotencia de este tipo es muy grande y lo ha demostrado además. Cuando habla de que con 100.000 euros va a mandar matar a Soler es muy fácil identificar a esos periodistas en la ciudad de València porque ya hay muy pocos que blanquean a Peter Lim, antes había muchos pero ahora es fácil identificarlos".

Recuerda el proceso de venta

Además, el exjugador apuntó más alto y se refirió al máximo accionista del club: "Aquel proceso de venta tan oscuro y tan poco transparente, donde se eliminaron todas las ofertas, donde Aurelio Martínez y Amadeo Salvo solo hablaban de Peter Lim y de la bonanza de Peter Lim y además desde que se marcharon no han vuelto a hablar del Valencia, probablemente por una cláusula de fidelidad, cuando luego se firmó otro contrato rebajando las condiciones para Peter Lim sin firmar algo fundamental como acabar el estadio que lo prometió además Amadeo Salvo... ¿puede tener alguna relación? Yo lo dejo ahí, no soy capaz de decir nada más. Pero aquí cuando las cosas son oscuras y poco transparentes y cuando veo la forma de actuar de Anil Murthy me preocupa mucho todo eso".

En lo deportivo, no dudó en achacar los malos resultados a las decisiones de Meriton: "Son tres años sin entrar en Europa y además echando a dos tipos que habían devuelto al Valencia no solo a la élite, sino a tener sentido de permanencia. A Mateu Alemany y a Marcelino. Por cierto, fue Tebas el que le dijo a Lim 'Pon un profesional, pon a Mateu Alemany allí porque necesitamos un Valencia fuerte' y le dejaron dos años de gestión. Y resulta que este tipo en septiembre-octubre se carga a los dos después de haber hecho esto para dirigir él el Valencia".

Finalmente, Cañizares estalló y recordó Cuando este tipo mandó callar a Mestalla fue porque Movistar había hecho un proyecto contra el cáncer infantil. Había conseguido comprometer al Real Madrid y, a través de Mateu Alemany, también al Valencia CF, pero en ese proyecto había unos protagonistas. Entonces en ese proyecto yo le puse verde cuando los tira y se cargó el proyecto contra el cáncer infantil. Que lo sepa toda España, porque esto se sabe en València pero no se sabe en el resto de España. Tenemos la puta desgracia de que tenemos al tipo más inepto y a la peor persona dirigiendo al Valencia CF. Es que es tremendo".