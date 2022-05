El alcalde de València, Joan Ribó, destaca que, al margen de pedir disculpas, las palabras del presidente del Valencia CF reflejan “una voluntad de no querer hacer las cosas bien”

“Los audios de Murthy me parecen escandalosos. Ha de pedir excusas a los aficionados y a la ciudad. Reflejan una voluntad de no querer hacer las cosas bien y me producen una profunda desconfianza. Exigimos que cumpla las normas seriamente y estaremos vigilantes”, ha señalado Ribó en declaraciones a Radio Marca.

El alcalde de la ciudad confiesa que le “ha molestado profundamente su actitud de no querer respetar unos acuerdos que están firmados, una ATE de obligado cumplimiento. Todo esto hace pensar que la venta de hace 8 años no fue una buena solución y quienes la plantearon no acertaron”.

No obstante, Ribó fue un poco más allá en sus declaraciones y aclaró que “no estoy interesado ahora mismo en mantener reunión alguna con Anil Murthy. Espero sus disculpas. Uno no se puede reunir como alcalde de València con quien ha ofendido a una afición y a un símbolo de la ciudad como el Valencia CF”.

Además, también quiso salir al paso sobre una posible postura condescendiente con Meriton respecto al Nou Mestalla. “¿Blandos con el VCF? No, aunque siendo duros tampoco se haya conseguido más. Siempre he priorizado hacer el campo y el polideportivo cumpliendo condiciones firmadas. Condicionar el mantenimiento de derechos urbanísticos a la construcción del campo es inteligente”, matizó.

Por último, Joan Ribó destacó que le “escandalizaron las declaraciones sobre el polideportivo. Me habían dicho que todo estaba bastante claro... Bastante han sufrido ya los vecinos/as de Benicalap como para quedarse con un polideportivo de segunda. Lo haremos si no lo hace el Valencia CF”.