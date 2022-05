En los partidos de fútbol, el VAR decide por centímetros si se pita o no un penalty que suele ser decisivo. En política, el VAR son las palabras. Ayer, después de conocerse la falta de intención del Valencia CF de llegar a un acuerdo real con la Generalitat para hacer viable la construcción del Nuevo Mestalla, el actual conseller de Hacienda, pero hasta hace 48 horas responsable de Territorio y de la posición de la Administración sobre la ATE del estadio, Arcadi España, reaccionó con contundencia: «Nos querían tomar el pelo. Y no solo a la Generalitat, sino a la administración y a la sociedad valenciana y sobre todo a los aficionados. Podrían haber sido más claros. Nosotros siempre vamos a mantener la hoja de ruta de la Abogacía de la Generalitat, pero no eran necesarias determinadas cosas si lo tenían ya claro [llevar el caso a los tribunales]. Podían haber sido más sinceros con nosotros y con toda la sociedad valenciana». España, persona de confianza de Ximo Puig, se mostraba «decepcionado» con la actitud de Murthy

Sin embargo esta no fue la única voz que se pronunció ayer desde el Consell. La diferencia de criterio entre el PSPV-PSOE y Compromís acerca de cuál debía ser la posición de la Generalitat sobre la ATE ha sido pública y notoria. Mientras España, entonces en Territorio, sostenía que la ATE había caducado y se debían exigir garantías jurídicas antes de reiniciar las obras; desde la conselleria de Economía de Rafael Climent, en manos de Compromís, se mantenía una postura más flexible que prefería explorar la posibilidad de mantener la vigencia de la ATE y no poner trabas al club con el fin de que éste retomara el proyecto del Nou Mestalla. Y en este mismo sentido se pronunció ayer Natxo Costa, subsecretario de la conselleria de Climent: «la postura es la de solucionar el problema y no enquistarlo. Nosotros no apoyamos a Meriton. Pensamos que sí hay una posibilidad de acabar lo y de hacerlo. El problema es que se está pidiendo a la clase política que matemos a Peter Lim. La administración pública no está en condiciones de intervenir en la mayoría accionarial del Valencia CF». Costa, en una entrevista en la 99.9 Plaza Radio, ha recordado que LaLiga a través del fondo de inversión CVC estaría dispuesta a aportar 80 millones de euros al club y que estos podrían servir para reiniciar las obras. «Si hay una propuesta para hacerlo, se intenta. Si se considera que es mejor tirar a Lim, un abrazo para los participantes», criticó, al tiempo que manifestó su temor por que Murthy cumpla su amenaza de llevar a la Generalitat a los tribunales: «Si se acaba en los tribunales esto va a acabar mal para los que defienden que esto es una operación para derrocar a Peter Lim. No soy sospechoso de reforzar a Lim, no me interesa el fútbol. El único que va a perder es el Valencia y la ciudad si esto va a juicio. Si se eterniza, los intereses de ambos van a acabar mal. Meriton quiere que le amplíen la ATE para acabar su propuesta de estadio, otra cosa es que el proyecto sea suficiente», sentenció. Más contundente estuvo la síndica de Compromís en las Corts Valencianes, Papi Robles, quien manifestó que «el tiempo de Meriton está acabado y los audios lo demuestran. Es una vergüenza». Robles aprovechó para cargar contra el presidente del Puerto de València: «Es fundamental que en el futuro las cosas no se hagan de forma opaca como lo hizo en su momento Aurelio Martínez. Desde Compromís defenderemos los intereses de València».