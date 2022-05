La relación de Meriton con la prensa valenciana ha sido desde un principio compleja. Su llegada al club en medio de manifestaciones y mítines en Mestalla provocó un aterrizaje complicado en la entidad y en el que se encontraron muchas voces críticas. Con el paso de los años, esta mala relación se vio acrecentada por diversos factores. Entre ellos fueron decisivas la falta de capacidad de la entidad para encajar las críticas y mantener congeladas las obras del Nou Mestalla. Ahora, con los últimos audios de Anil Murthy, queda claro que el presidente del Valencia CF considera que él no ha cometido errores y por contra está convencido de que existe un complot contra su figura y asegura que el origen estaría en la creación del canal de comunicación oficial del club. "El día que empezamos con VCF Media, la prensa local, no toda, no As, no, pero prensa local, decidió que somos enemigos. Cuando vine con Damià Vidagany de director de comunicación... Ese día decidieron hablar mal de nosotros porque pierden dinero", asegura el presidente de la entidad.

Desprecio por Superdeporte y su director El periódico deportivo valenciano Superdeporte, propiedad de Prensa Ibérica, empresa editora de Levante-EMV, es también objeto directo de las críticas de Anil Murthy. En un tono despectivo y falto de respeto en esas conversaciones señala directamente hacia su director Rafa Marín: "El chico que vaciaba la basura antes es ahora el director de Superdeporte. Porque estaba ahí. ¿Quién se queda? Tú, ven. Tú, eres el director ahora, pero no te voy a pagar más: 500 euros, toma y eres director".