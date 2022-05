El entrenador del Valencia, José Bordalás, esquivó este viernes opinar de los audios del presidente del club Anil Murthy y dijo que no debe hacerlo porque no es su función y porque no sabe el contexto en el que se produjeron.

“No voy a opinar al respecto, soy el técnico del equipo. Yo hablo de lo deportivo, del día a día, se nos escapa todo lo que ha salido pero no voy a opinar porque no es mi labor”, explicó en un a rueda de prensa.

“Tengo que preocuparme únicamente por lo deportivo, porque la plantilla dé el máximo nivel y que el equipo no tenga dificultades. No voy a opinar, no sé el contexto. No debo opinar”, añadió.

Preguntado por los audios en los que Murthy habla de su carácter, de la mentalidad del equipo en la final de la Copa del Rey o de su insistencia en el fichaje de Marcos André, que según dijo el presidente valía cuatro millones y acabó costando nueve, no se movió de su postura.

“No voy a hablar de los audios ni entrar en ningún debate. No es mi misión, mi única preocupación es que el Valencia esté donde creo que merece. El club merece no estar como estas últimas tres temporadas pero si no te refuerzas y te debilitas, las posibilidades se reducen”, advirtió.

Además dijo que no ha cambiado su valoración de que Murthy es un buen presidente. “Sigo pensando de la misma manera. Dije lo que dije y era lo que sentía. No soy una persona que tenga dos caras”, afirmó.