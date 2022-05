La relación de Meriton con la prensa valenciana ha sido desde un principio compleja. Su llegada al club en medio de manifestaciones y mítines en Mestalla provocó un aterrizaje complicado en la entidad y en el que se encontraron muchas voces críticas. Con el paso de los años, esta mala relación se vio acrecentada por diversos factores. Entre ellos fueron decisivas la falta de capacidad de la entidad para encajar las críticas, saliendo constantemente al paso con comunicados oficiales, junto con el hecho de mantener congeladas las obras del Nou Mestalla. Ahora, con los últimos audios de Anil Murthy desvelados por Levante-EMV y Superdeporte, queda claro que el presidente del Valencia CF considera que él no ha cometido errores y por contra está convencido de que existe un complot contra su figura y asegura que el origen estaría en la creación del canal de comunicación oficial del club. «El día que empezamos con VCF Media, la prensa local, no toda, no As, no, pero prensa local, decidió que somos enemigos. Cuando vine con Damià Vidagany de director de comunicación... Ese día decidieron hablar mal de nosotros porque pierden dinero», asegura el presidente de la entidad, quien se vanagloria de que todos los periódicos y televisiones tengan que pasar por VCF Media para tener imágenes y vídeos.

Desprecio por Superdeporte. El periódico deportivo valenciano Superdeporte, propiedad de Prensa Ibérica, empresa editora de Levante-EMV, es también objeto directo de las críticas de Anil Murthy. En un tono despectivo y falto de respeto en esas conversaciones señala directamente hacia su director Rafa Marín: «El chico que vaciaba la basura antes es ahora el director de Superdeporte. Porque estaba ahí. ¿Quién se queda? Tú, ven. Tú, eres el director ahora, pero no te voy a pagar más: 500 euros, toma y eres director». Miguel Zorío y La Torino. El exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma ‘Marea Valencianista’, Miguel Zorío, es una de las personas que habitualmente carga con dureza contra Meriton y Peter Lim. Además es el único que hasta la fecha tiene en notaría una oferta por las acciones del propietario de Meriton. Murthy pregunta a sus interlocutores quién está detrás del abogado y estos le hablan de «la cena de los jueves». A lo que él interpela: «Torino, Francisco Camps... ¿no pintan nada, no?». Para Anil Murthy toda esa campaña orquestada contra Meriton tiene un motivo: «Lo que quieren hacer es recuperar el club gratis y poner a su gente dentro gratis para seguir haciendo lo que hacían antes. Es ilegal», explica. Julio Insa. Preguntado por si el veterano locutor deportivo Julio Insa es su «amigo», contesta afirmativamente con rotumdidad: «Él ha tenido 20 entradas para la final. Él sabe todo». Y añade: «él está mirando lo de Libertad Valencia, etc». Rubiales y la final de Copa. Uno de los temas más polémicos previos a la final de La Cartuja fue precisamente el de la reunión a la que no asistió el presidente del Valencia CF, Anil Murhty, para hablar con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, con Ángel Haro, presidente del Betis. Murthy deja claro en las conversaciones por qué no asistió: «Rubiales me insistió en la reunión con los dos presidentes para la final en Madrid sobre cómo repartir las entradas, párking, seguridades... ¿Qué coño hago yo aquí? Tengo trabajo, qué estoy haciendo aquí cuando tengo mis compañeros para hablar de estas operaciones. Estaba muy enfadado. Este día en La Cartuja, 35 por ciento al Valencia, el resto todo era del Betis. Todo el campo verde», se lamenta el presidente. La necesidad de un portavoz. Murthy es consciente de que no puede seguir siendo la cara del Valencia CF y se desmarca totalmente de estas competencias. «No es mi responsabilidad ser un portavoz, yo soy un gestor. Lo que nos falta es un portavoz y lo estoy buscando», expresa. «Busco una estructura formada por una voz que conecte, para contar lo que estoy diciendo de una manera menos singapurense poque yo soy muy business (perfil de hombre de negocios). Tengo que contarlo todo de una forma más valenciana... (se ríe) con sentiment, con sentiment», insiste. Anil aprovecha la intervención referente al tema para expresar que en los últimos años no ha encontrado el portavoz que se ajuste a lo que precisa. Quizás porque él mismo reconoce que su proyecto es «difícil de entender». «Esto (portavoz) no es fácil de encontrar porque es difícil entender el proyecto. Es difícil. La gente se piensa que no sabemos comunicar de una forma aceptable. Yo soy fan del fútbol también. Pero, ¿Quién puede transmitir estas ideas a los valencianos? Porque la gente que encontramos lo hacen por su cuenta, tienen dos años de contrato y se van», critica.