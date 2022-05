E l último partido de la temporada contra el Celta de Vigo llegó con el campo vacío y con la gente en las calles protestando contra Meriton. El triunfo de la plantilla sobre el césped tuvo otra victoria por goleada en la Avenida Suecia, donde Peter Lim y Anil Murthy quedaron seriamente tocados. El jaque del valencianismo tenía un próximo capítulo claro y ese es el de una reunión entre propietario y presidente para valorar la horrible temporada, por tercera ocasión consecutiva, y para hablar de esos audios desvelados por Superdeporte desde el pasado domingo 15. Por todo eso, Anil viajará a Singapur para reunirse con un Peter Lim que todavía no se ha pronunciado.

El contexto es claro. Meriton ha quedado duramente tocado y los dos grandes responsables son Anil Murthy y Peter Lim. Uno de ellos lleva mucho tiempo gestionando el club de manera deficiente, empeorando la plantilla y además, tras lo visto en los audios, no respeta ni a jugadores, ni a instituciones. Mientras, el propietario, que prometió una reunión que nunca se produjo a Bordalás en diciembre, lleva tiempo sin pronunciarse. O al menos de manera pública, ya que en los comunicados del Valencia CF se ha llegado incluso a asegurar que sigue igual de implicado que siempre. En definitiva, los dos están en la diana y la realidad es que el Valencia CF es el gran perjudicado. Porque prácticamente en verano, y con muchos clubes ya habiendo avanzado parte de su planificación, en la entidad de Mestalla la mayoría de preguntas no tienen respuesta. ¿Seguirá en la entidad Anil? ¿Seguirá Bordalás? ¿Qué entrenadores están en la lista si finalmente no sigue el alicantino? ¿Qué jugadores están en el mercado y por cuánto? ¿Qué pasará con las instituciones tras las palabras de Anil y cómo afecta eso al Nuevo Mestalla?

En definitiva, el viaje del presidente a Singapur para reunirse con Peter Lim llega en un momento en el que el Valencia CF necesita encontrar soluciones deportivas, sociales y económicas. Anil Murthy ha dinamitado cualquier tipo de estructura y con él al frente el club se ha debilitado hasta el punto de ver cómo Atlético de Madrid y Sevilla eran los rivales más directos y ahora otros como Villarreal, Real Sociedad y Betis aparecen ya por delante con cierta regularidad. Por eso, y a la espera de conocer el contenido de la reunión entre propietario y presidente en Singapur, el futuro sobre salidas, entradas e incluso continuidad del técnico mantiene en vilo a la afición. Más aún tras escuchar en los audios las frases sobre Carlos Soler, también el viaje de la semana pasada a Barcelona para ofrecer al medio y José Luis Gayà y la obligación de tener que vender antes del 30 de junio por 30 millones de euros.