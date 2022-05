El Valencia CF y la Fundación VCF decidieron ayer miércoles cancelar ‘La Nit de València’, el evento solidario que estaba previsto para el próximo 2 de junio sobre el césped de Mestalla. Meriton habría decidido, tal y como adelantó SER Deportivos Valencia, comunicar a representantes políticos, artistas y empresarios invitados a la cita que la gala no se celebrará tras recibir otro duro golpe de la sociedad civil valenciana. Muchos empresarios se estaban negando a asistir para no vincular a sus empresas con los actuales gestores del club.

La decisión de cancelar la gala solidaria en la que, entre otras cosas, se iba a premiar la labor social de ciertas empresas o entidades llega en un momento especialmente delicado para Meriton, con Anil Murthy más señalado que nunca tras la publicación de los audios que sacó este periódico, la imagen desprendida el pasado fin de semana con el Valencia-Celta en juego y Mestalla vacío mientras el valencianismo clamaba contra Meriton, y la próxima reunión en Singapur con Peter Lim.

El acto iba a ser retransmitido en directo e iba a contar con el relato de algunas historias de superación de parte de los beneficiarios de los proyectos que tiene en mente y programados la Fundación del Valencia CF. Además se había programado una subasta solidaria de algunos objetos de valor y se había habilitado una ‘fila cero’ para sumarse a los fines benéficos y sociales del evento desde fuera.

La fractura social es ahora más grande que nunca y a ello se ha de sumar el movimiento que ya se está produciendo a nivel político.

Los empresarios también han decidido desvincularse; no quieren relacionar sus empresas con la marca que ostenta la mayoría accionarial del Valencia CF y no se harán una foto de rigor con Anil. Blanquinegres lo adelantó hace unos días, muchos tenían dudas de si asistir o no al evento tras los últimos acontecimientos. Que no se celebre ‘La Nit de València’ no significa, en todo caso, que desaparezca su función social: las donaciones siguen en marcha.