Ya hay fecha para la cumbre de Meriton que marcará el futuro del Valencia CF. Peter Lim y Anil Murthy se reunirán a principios de la semana que viene en Singapur. Una cita en la que el máximo accionista marcará las directrices de la próxima temporada 22/23. Empezando por el futuro del presidente. La figura de Anil ha quedado muy debilitada ante la sociedad valenciana después de la publicación de los audios desvelados por SUPER y la manifestación masiva del sábado en la Avenida de Suecia que dejó vacío Mestalla. La tensión con Murthy es máxima a todos los niveles y no se descarta una destitución del presidente a corto o medio plazo.

Otro de los puntos claves de la reunión con el propietario será el futuro de José Bordalás. A fecha de hoy, Anil y Corona todavía no se han sentado con el entrenador para planificar la próxima temporada. El encuentro entre las dos partes estaba previsto esta semana justo cuando concluyera LaLiga. Sin embargo, la realidad es que no se han producido contactos. Si no cambia nada de aquí al final de semana, el presidente viajará a Singapur sin conocer los «demandas» deportivas del técnico. Bordalás tiene un año de contrato hasta junio de 2023 y, como ha quedado claro públicamente, sus diferencias con la propiedad son importantes y la relación parece insostenible. Lim, como siempre, tiene la última palabra.

Casi más importante que el entrenador es el agujero económico del Valencia. Meriton está obligado a vender por un valor de 65-70 millones, como reconoció Bordalás en sala de prensa. Así se lo transmitió la propiedad en la última reunión que mantuvieron. De momento, los procesos de renovación o de venta de José Luis Gayà, Carlos Soler, Hugo Guillamón y Giorgi Mamardashvili están bloqueados. Así como la salida de otros futbolistas que se encuentran en la bandeja de salida de Meriton como Gonçalo Guedes, Mouctar Diakhaby, Maxi Gómez o Jasper Cillessen. La incertidumbre es máxima para cada uno de ellos.

La intención de Meriton, como quedó claro en los audios de Murthy, es vender a los capitanes Gayà y Soler este verano. En Barcelona ya han comenzado a vestir a Carlos con los colores del Barça tras el «sí» de Xavi Hernández, pero la única realidad es que el Valencia ofreció al futbolista a Joan Laporta y Mateu Alemany el club azulgrana rechazó el ofrecimiento por falta de ‘cash’ y espacio en el fair-play financiero. La prioridad de Gayà continúa siendo quedarse siempre y cuando se respeten los términos de enero. Desde entonces no se ha producido ningún tipo de reunión.

El estadio

El club solo ha realizado un movimiento en el mes de mayo ejecutando la opción de compra de Hugo Duro por 4 millones al Getafe en una operación casi obligada por el actual valor de mercado del delantero. Todo lo demás está en el aire. También la continuidad de los cedidos. El club no tiene prisa con Omar Alderete (la opción acaba el 30 de junio) y no hay nada claro con Bryan Gil, Ilaix Moriba y Hélder Costa con contrato de cesión hasta el 30 de junio, pero sin opciones de compra.

Lim también tiene la necesidad de abordar el tema del nuevo Mestalla. Los audios de Anil en los que desvelaba su intención de llevar a los tribunales a la Generalitat con independencia de las reuniones que se mantengan al respecto han provocado un cambio de escenario. La Generalitat no volverá a reunirse con Meriton. El lunes, por ejemplo, quedó aplazada sine die la reunión que iba a celebrarse entre IVF, CaixaBank y Valencia. Todo está paralizado.