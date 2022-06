El Valencia arrancará, salvo sorpresa, la temporada 2022/23 con Gennaro Gattuso en el banquillo de Mestalla. La etapa Bordalás ya es pasado, a falta del comunicado, y es que la propia radio del club comentaba ayer sin ningún problema que el técnico iba a marcharse de la entidad y la negociación por el italiano seguía su curso. Todo eso mientras, José Bordalás estaba en casa sin noticias de Peter Lim, reunido con Gattuso en Singapur, en una cita en la que también estaba Sean Bai. De esta manera, el extécnico de Milan, Napoli y Pisa, entre otros, firmará hasta 2024 y se convertirá en la última apuesta de Meriton, que de nuevo confía el proyecto al de siempre. O mejor dicho, al de casi siempre: Jorge Mendes.

Del despido de Anil Murthy a la contratación de Gattuso habrá pasado menos de una semana. Un efecto dominó en el que Peter Lim muestra cambios, pero todavía se desconoce cuál es su proyecto. Porque más allá de Mendes, Gattuso u otro protagonista, el problema de fondo sigue estando en Meriton, que no resuelve dudas y cuyo plan para este verano es dejar salir a jugadores importantes para hacer un equipo ‘low cost’. Y en ese escenario aparece ahora Gennaro Gattuso, quien de la mano de Mendes se asoma como la solución a corto plazo de un equipo que nunca había encadenado tres años sin lograr la clasificación europea desde el ascenso de la temporada 1986/87.

La decisión llega semanas después de que salieran a la luz los audios que mostraban la verdadera cara de Anil Murthy, en los que aseguraba que iba a mandar a toda la prensa a Carlos Soler si pretendía marcharse gratis o incluso ‘menospreciaba’ las decisiones que toma Peter Lim al frente de la entidad. Ese efecto dominó terminó con su figura y desde entonces el valencianismo vive inmerso en cambios. Tantos que Bordalás ya es historia en el Valencia, a pesar de no ser todavía oficial y él no saberlo. Y es que el técnico alicantino, que se marchó de vacaciones sin saber si seguiría al frente del club o no, se enteró por la propia prensa de que no iba a continuar. Mientras, Gattuso cogía un vuelo rumbo a Singapur para cerrar el acuerdo por el conjunto de Mestalla en un movimiento sorprendente en todos los sentidos y que, años después, vuelve a dar el control de la entidad a Jorge Mendes en la parcela deportiva. Eso sí, a pesar de que el luso será el ‘ejecutor’, el club ya trabaja en la incorporación de otro Director Deportiva.

La figura de Planes

El objetivo de la entidad es firmar a Carles Planes, quien hasta hace unas semanas estaba muy cerca de cerrar su fichaje por el Getafe, con el que ya estuvo vinculado. Ahora, la intención es tratar de convencerle para que sea el hombre visible de las operaciones del conjunto de Mestalla. Por su parte, y a pesar de que en estos momentos está Miguel Ángel Corona en la entidad, la incorporación de Planes no significaría la salida del de Talavera de la Reina , quien en estos momentos aún no se ha pronunciado después de las palabras de Anil Murthy hablando sobre sus aptitudes en el cargo. En definitiva, Gattuso es la primera piedra pero se avecinan muchos cambios y con Meriton no es buena noticia.