Gennaro Gattuso será el encargado de confeccionar, junto al club y a Jorge Mendes, la plantilla de cara al curso 2022/23. A pesar de los cambios y del retorno del ‘súperagente’ portugués al ecosistema del Valencia CF, la hoja de ruta del club este verano, especialmente en el apartado de las ventas, se mantiene intacta.

La situación financiera es crítica independientemente de los cambios que pueda hacer el club en la directiva o en el cuerpo técnico. En una de sus últimas ruedas de prensa antes de hacer la maleta, Bordalás evidenció en rueda de prensa que el club le había trasladado la «necesidad» de vender por «valor de 65/70 millones de euros» en este periodo de traspasos estival. Sin una inversión de capital por parte de Peter Lim en el horizonte, las ventas son obligadas y los nombres que copan la rampa de salida parecen evidentes.

La única manera para sacar las cuentas de números rojos es mediante ventas importantes. Ahí es donde Gonçalo Guedes y Carlos Soler entran en escena. El club quiere darles salida, consciente de que son los únicos futbolistas cuyo precio de salida ayudaría a soltar en cierta medida la soga que ahora mismo aprieta en el cuello. El caso del luso es muy evidente. Acaba de firmar su mejor temporada a nivel individual como futbolista y ofertas de clubes europeos no van a faltar. De hecho hecho, el propio Valencia CF comunicó ayer en su radio oficial que el Wolverhampton y la Roma son dos equipos que están interesados en el fichaje de Gonçalo Guedes este verano: «Es cierto, no vamos a negarlo, que hay equipos interesados en Guedes, como la Roma o el Wolverhampton inglés». Incluso se habló de cifras: «Se habla de cifras concretas. En torno a unos 25 millones de euros más dos jugadores se habla en Italia. No sé hasta qué punto la nueva dirección o el Valencia estaría interesado en esos dos jugadores (Diawara y Gonzalo Villar)».

Con José Luis Gayà ocurre algo similar. Meriton, apenas un día más tarde de que Superdeporte filtrara los audios en los que Anil dejaba abierta la puerta de salida al lateral y a Carlos Soler, viajó a Barcelona para ofrecerlos a ambos al Barça. A día de hoy, la propiedad del club sigue ofreciendo al de Pedreguer a distintos equipos, empujándole a abandonar Mestalla. Tanto Carlos Soler como José Luis Gayà son dos insignias del actual Valencia CF que, en condiciones normales, sus respectivas renovaciones sería prioridad absoluta. De hecho, esa es la voluntad de ambos futbolistas. Sin embargo, la crisis a la que Meriton ha arrastrado al club, obliga a vislumbrar un futuro inmediato sin los dos canteranos. Sobre el centrocampista también habló el club en VCF Radio, contando que «en los últimos días ha sonado el interés del Atlético de Madrid en Carlos Soler. Pero hay que esperar. Vienen días muy interesantes para conocer el futuro del club».

En cualquier caso, de momento solo existe interés, pero a las oficinas no ha llegado ninguna oferta por ningún jugador, tal y como especificó el club: «Al club no ha llegado ninguna oferta firme. Pero sí es verdad que Soler y Guedes son nombres que están circulando muchísimo. Son nombres que además de tener un gran nivel tienen un gran mercado».

Casos en segundo plano

Hay más jugadores en la actual plantilla que parecen tener las horas contadas en el vestuario. Ahora mismo el más cercano a abandonar el club es Jasper Cillessen. La venta del neerlanés es obligada, pues su ficha es una de las más importantes de la plantilla y parece haber perdido definitivamente la titularidad en la portería en beneficio de Giorgi Mamardashvili. De igual modo que el pasado año, Maxi Gómez es una opción a abandonar el barco. Sin embargo, una posible salida del uruguayo parece menos probable este verano. En principio no se moverá si no llega una gran oferta.