Gattuso se pone nervioso con las críticas

Gennaro Gattuso, próximo entrenador del Valencia CF tras la destitución de José Bordalás, respondió este sábado a las acusaciones de racismo, machismo y homofobia que ha recibido en los últimos días. En unas declaraciones que recoge el periódico italiano Il Caso, el técnico tacha de «leones del teclado» a quienes le lanzan esos calificativos y asegura que «todo está tergiversado».

Horas después de conocerse que el transalpino iba a sentarse en el banquillo blanquinegro, Marea Valencianista había lanzado el primero de los tres comunicados en los que Miguel Zorío se refería a Gattuso. El exvicepresidente del Valencia CF afirmaba que «Gattuso se ha manifestado abiertamente contrario a los homosexuales, negado el papel a la mujer en el mundo del fútbol, mostrado su perfil más machista y recordado a las peores ideologías de mediados del siglo XX». Además, recordó su etapa en el Tottenham, cuya afición frenó su fichaje, y ha iniciado una campaña similar con el hashtag #NoAGattuso.

Las informaciones llegaron pronto a Italia y el entrenador no tardó en responder a las acusaciones. «Todo está tergiversado. He sacado a un sureño en todos los estadios: como racista no sería muy creíble», afirma Gattuso. «Estoy aburrido, son solo leones del teclado. ¿Yo racista y homófobo? ¿Pero estamos locos? Mi historia habla por mí. Es hora de calmarse», reivindicó el próximo entrenador en Mestalla.

Las mujeres en el fútbol

Una de las declaraciones más polémicas del técnico tuvo lugar cuando Barbara Berlusconi entró en la directiva del AC Milan. «Simplemente no puedo ver mujeres en el fútbol. No me gusta decirlo, pero es así», afirmó en 2013. Otra de ellas tuvo lugar en 2008, en vísperas de un España-Italia: «El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y el matrimonio entre personas del mismo sexo se me hace muy extraño. Pero cada uno hace lo que quiere». También se le recriminan otras palabras que pronunció en enero de 2013 tras los abucheos a Boateng en un partido que llevaron al futbolista a abandonar el campo: «¿Cuántas veces han sido abucheados los blancos? A mí me pasó, pero no le doy mucha importancia».

Gattuso se pronunció en respuesta a estos comentarios. «La frase sobre Barbara Berlusconi pretendía ser una defensa de la obra de Gallani, que no se valoró en su momento. En cuanto al supuesto racismo, compré a Bakayoko en el Nápoles... y muchos de mis compañeros de equipo negros son mis amigos... ¿Qué saben de mí estos señores que hablan de racismo y se esconden detrás de un ‘nickname’?», reflexiona. «No soy racista, sexista ni homófobo: mis viejas declaraciones han sido tergiversadas. ¿Por qué no preguntas a mis excompañeros y a los jugadores que entrené sobre mi relación con ellos?», añadió el entrenador italiano.

Además, el míster recordó un momento clave de su trayectoria, en sus inicios como jugador, para continuar con su defensa. «Vengo de un pequeño pueblo de Calabria, Corigliano Calabro. Me hice a mí mismo cuando de niño me fui a jugar a Escocia, al Rangers. ¿Sabes lo que puede significar para un ‘sureño’ estar fuera de casa y demostrarle al mundo que puede salirse con la suya? Construí mi carrera con trabajo duro, compromiso, sudor... Nadie me dio nada y ahora no permitiré que alguien, con acusaciones terribles, entorpezca mi trabajo», sentenció Gattuso.

El técnico tiene, más allá de todas las polémicas abiertas, mucha faena por delante cuando comience con su etapa en el Valencia CF. Ha firmado por dos temporadas en Mestalla y a su llegada se encontrará con un vestuario que no sabe ni fecha de regreso ni dónde (ni cómo) será la pretemporada.

En unas declaraciones que recoge el periódico italiano ‘Il Caso’, el técnico tacha de «leones del teclado» a quienes le lanzan calificativos contra él y asegura que «todo está tergiversado».