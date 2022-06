La rueda de prensa de José Bordalás, el último entrenador que llevó al Valencia CF a una final de Copa del Rey, con la que se ha despedido del valencianismo, ha sido excesivamente tibia, sobreactuada. Ni fría ni caliente. Indiferente. Y él mismo se ha revelado en un segundo de su parlamento: "Cuando dirigía al Valencia CF decía lo que pensaba", ha manifestado casi al final de un discurso que ha durado unos 40 minutos en la sala de actos del Hotel NH Collection de València porque el club de Mestalla no le ha facilitado sus instalaciones para la comparecencia con los medios.

El entrenador, en su puesta en escena, estrenó unas gafas finas, con un contorno granate y más fino que sus anteriores, como si se despojara del pasado, y se llegó a reír durante su comparecencia pero se le notó con la boca seca de tensión y nervios antes de empezar a hablar. Lo lógico en ese equilibrio aterrador de ponerse delante de un micrófono.

Al finalizar, Bordalás salió a recibir a los aficionados que no dejaron de cantar fuera del hotel lo que ya es un himno: "Peter vete ya". Y sirvió un vino de honor, a su cargo, a todos los periodistas allí presentes. Pero él, que se jugaba la vida por ser quien es, por pensar como pensaba como entrenador, se fue sin criticar las formas de Meriton: "No he venido a ser crítico con nadie", sentenció.

Titulares

"Cuando dirigía al Valencia CF decía lo que pensaba. Ahora ya no soy entrenador. El Valencia CF volverá a estar entre los grandes porque es pasión, es historia, es sentimiento y no puedo pensar de otra manera. Al final todo el mundo se dará cuenta de dónde debe de estar este equipo".

"No he venido a ser crítico con nadie y respeto mucho al aficionado. Porque la afición es el corazón del Valencia CF. He venido a ser agradecido y a despedirme porque creo que soy un afortunado a pesar de que me han destituido".

"Murthy siempre me ha respetado, así lo he sentido, porque nunca me he dejado ningunear y no lo voy a hacer nunca. El respeto se gana y esta temporada me he ganado el de mucha gente".

"Carlos Soler y José Luis Gayà son patrimonio del Valencia CF y se deberían quedar en el equipo el próximo año".

"Sigo pensando que Peter Lim es una persona cercana y correcta".