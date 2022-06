La ‘Operación Salida’ es la principal prioridad del Valencia en el mercado de fichajes. Entre los jugadores a los que se busca acomodo para liberar espacio salarial y hacer frente a la gran obligación de venta que pesa sobre el club está Jasper Cillessen, que se encuentra ahora mismo concentrado con los Países Bajos y que ha recuperado protagonismo en la Oranje a las órdenes de Ronald Koeman. Desde su país habló para The Telegraaph de la situación del Valencia y la suya personal: «Tenemos un nuevo presidente y entrenador. Tengo una temporada más de contrato. Así que normalmente tengo que prorrogar ese contrato o buscar otro club», explicaba el neerlandés, que está a un año de acabar contrato.

El portero internacional por los Países Bajos ha perdido protagonismo esta temporada en favor de Giorgi Mamardashvili, cuya irrupción ha sido imparable y es la apuesta del club para defender los palos la próxima campaña. En esta tesitura y teniendo en cuenta la alta ficha de Cillessen, su nombre está marcado en rojo en la hoja de ruta valencianista.

El gran handicap que existe es que su amortización pendiente es de siete millones de euros, lo que significa que para no incurrir en pérdidas, es el precio mínimo que el Valencia debería sacar por él. Según las últimas cuentas anuales del club, para no estar en números rojos, el club debe vender por cerca de 70 millones de euros de beneficio neto, por lo que es muy complejo que la salida de Cillessen reduzca o alivie la obligación de venta que pesa sobre el club. La edad (33 años), su posición en el campo y su situación contractual hacen complicado que ningún club realice una apuesta tan fuerte por hacerse con sus servicios este verano. Es en su país dónde mejor cartel tiene y de dónde se espera que lleguen ofertas por él, pero desde la Eredivisie no se suele realizar ofertas de cuantías muy elevadas por futbolistas. Y menos veteranos.