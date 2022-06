José Bordalás no quiso morir matando. El ya extécnico del Valencia enterró el hacha y se mordió la lengua en su despedida para sorpresa de todos. Los dardos envenenados que venía lanzando a la propiedad desde el mercado de enero se convirtieron el último día en palabras de agradecimiento al club. La tensión de los últimos meses se transformó en cordialidad cuando nadie lo esperaba. El valencianismo esperaba un adiós explosivo contra Meriton Holdings a lo Marcelino o Prandelli, pero el alicantino prefirió guardar silencio y no ir a la guerra. Y eso que le animaron a hacerlo. «¡Échale huevos, Bordalás, échale huevos», se coló a mitad de la rueda de prensa. Era el medio centenar de valencianistas que se acercaron a la puerta del NH Collection para darle las gracias a grito de «¡Bordalás, te quiero!» y hacer fuerza contra Meriton: «¡Peter, vete ya!». Pero ni siquiera ese último intento de la gente para que ‘rajara’ le hizo cambiar de opinión. Bordalás quiso marcharse del Valencia en paz. Eso sí, el entrenador (arropado por su cuerpo técnico al completo y sus agentes) dejó una frase para consuelo de muchos que resume mejor que nada su sentir real. «No hay que hablar del pasado. Cuando dirigía al Valencia decía lo que pensaba, ahora no sería respetuoso».

Bordalás moderó su discurso, no pasó factura a la propiedad por las diferencias de los últimos meses, deseó suerte al club e incluso se ofreció a ayudar al próximo entrenador o al propio Valencia «en lo que necesiten». Su comparecencia fue siempre en esa línea despejando todo tipo de polémicas. «No sé si mi despido es justo o no, sinceramente, pero lo acepto. Lo respeto» No me sorprende. En el mundo del fútbol, de la empresa... Hay propietarios y toman decisiones. Estoy siendo totalmente sincero. Quizás hay mucha gente que esperaba otras respuestas en este sentido, pero yo tengo mucho respeto al Valencia y estoy siendo sincero. Es lo que siento. No sé si han actuado bien o mal. Eso tienen que decirlo otras personas, como vosotros (medios de comunicación). Ya no pertenezco al Valencia. He venido a despedirme. Ahora no ayudaría en nada volver a marzo, a diciembre... Al final yo demandé unas cosas y el club no pudo dármelas. Yo en ese momento consideraba eso y ahora yo no pertenezco al club y no creo que pueda ayudar absolutamente en nada». De ahí no salió.

El técnico tuvo palabras bonitas para Anil Murthy. «Mi relación todo el mundo lo sabe fue muy buena y siempre cordial. Hubo diferencias de pensamientos y yo entiendo que cada uno dirige un club como considera. Yo como técnico tuve que aceptar que no me dieran lo que pedí. Ha sido mi presidente durante prácticamente una temporada y le tengo un gran respeto igual que él me ha respetado siempre. No tengo ninguna queja». De Peter Lim continúa asegurando que es «cercano». «Pensaba así y sigo pensándolo. Que no hayamos tenido contacto reciente hasta mi último día al frente del equipo no quiere decir que no sea cercano. Las dos reuniones que tuvimos fue cercano».

El técnico no quiso entrar en los detalles de su despido y, a diferencia de todo lo que venía diciendo desde enero, le augura al club un buen futuro. «Le auguro al Valencia CF que en breve volverá a recuperar su estatus y volverá a estar entre los mejores clubes de LaLiga».

El alicantino tampoco quiso entrar a valorar las formas del despido (llamada de Corona por teléfono). «Al final es la forma en la que, por burocracia u otros motivos, al final se me transmitió... Yo como profesional lo tengo que aceptar. No valoraré las formas», aseguró.

Bordalás se marchó del Valencia incluso ofreciendo su ayuda a Gennaro Gattuso y al club. «Le deseo al Valencia lo mejor. Si puedo ayudarles lo mejor. Estoy dispuesto a ayudar al técnico que entra y le deseo lo mejor. Me voy orgulloso, aunque haya sido un año me ha marcado. Este club y la afición me han marcado. Solo tengo palabras de agradecimiento. Aunque haya sido en un mal momento, si deportistas como Nadal no se quejan de nada ganándolo todo, cómo me voy a quejar yo. Soy un afortunado por haber entrenado a este club».

Lo que también dejó clara su rueda de prensa fue el cariño que le ha cogido al Valencia y lo que le ha marcado la experiencia. «¿Factura? No, esto es fútbol. Cada propietario tiene una forma de trabajar. Yo ahora voy a descansar que creo que también lo merezco, desconectar y desde la lejanía seguiré al Valencia CF con el máximo interés. Ha sido un año solo pero ha sido una experiencia que me ha marcado porque me voy con el cariño y el reconocimiento de mucha gente y eso no tiene precio. Hemos estado a un penal de ganar, una ocasión al final de Carlos Soler. Hemos hecho debutar a muchos chicos jóvenes, hemos tenido un grupo humano increíble. Les doy las gracias a todos. Me voy satisfecho, contento con el trabajo y deseando al Valencia el mayor de los éxitos. Ahora seré un valencianista más», concluyó.

«Gayà y Soler son patrimonio del VCF y deberían seguir»

El técnico no quiso hablar de pasado. Quizás lo más interesante fueron sus reflexiones en clave futuro. Como la de los capitanes José Luis Gayà y Carlos Soler. «Son dos jugadores importantísimos. Son súper-jugadores. Son patrimonio del Valencia CF y deberían continuar aquí, es lo que a mí me gustaría pero a partir de ahí está la decisión que ellos tomen. Ellos llevan al Valencia en el corazón, me lo han demostrado día a día», prosiguió. «Hugo Guillamón también. Muchos chicos lo sienten. Los que han debutado me daban las gracias por poder cumplir un sueño», añadió el ya extécnico.