Javier Tebas participó ayer en un desayuno informativo en la Asociación de Prensa Deportiva de Valladolid. En dicho evento, el presidente de LaLiga trató temas relacionados a la más estricta actualidad del Valencia CF.

El préstamo CVC fue uno de los puntos importantes de la charla. Actualmente, el Valencia CF es uno de los equipos de toda LaLiga que sufre una peor situación económica, y el ingreso de este fondo supondría un impulso muy útil para avanzar en proyectos como el del Nou Mestalla. «Sin el dinero de CVC posiblemente el Valencia, a ver si terminamos con el problema que tienen ahí con la política, no hubiesen podido terminar el estadio que lleva 13 años parado», explicó Javier Tebas.

El apartado deportivo también tuvo un papel importante y en ese aspecto destaca la llegada del nuevo entrenador, Gennaro Gattuso. Tebas lo calificó como un «entrenador mediático» y comentó que «casi me preocupa más por el club que por el entrenador, porque tienen que poner al Valencia donde quieren los aficionados y su dueño, lógicamente».

Opinión sobre la propiedad

El presidente de LaLiga entró a valorar, además, la situación del Valencia CF y la relación del valencianismo con el propietario Peter Lim. Tebas dijo que «no se puede comparar al caso del Málaga» y que la sociedad valenciana no entiende la situación económica del club: «El Málaga cuando lo compra Al Thani no existía el control económico, gastó mucho en fichajes y se llegaron a meter en Champions, pero nadie sabía que todo eso no lo iba a poder pagar y de ahí viene su crisis. El Valencia de Peter Lim es diferente, en la sociedad valenciana no se entiende la situación, en mi opinión, económica del Valencia. Hay que recordar que cuando Peter Lim llegó a Valencia le recibieron 26 mil personas en Mestalla ahí gritando ‘Viva Peter Lim, Amadeo Salvo vete por la puerta’. Pasó dos años malos, ganó la Copa del Rey y otra vez volvió el ‘Viva Peter Lim’. No hagamos caso a las montañas rusas, hay que ver la estabilidad».

La economía del club

Tebas se refirió a las maltrechas cuentas del club y comparó el escenario con el que vivió el Atlético de Madrid: «El Valencia tiene un problema económico importante justo con la llegada del COVID porque se le juntó con un año que no se había metido en Champions. Tuvo que reducir su presupuesto en 130 millones de euros. El dueño del club tiene que reducir 130 millones de gastos, vendiendo jugadores. Eso tiene un coste deportivo. Yo creo que si por fin terminan el estadio, el Valencia va a tener unos ingresos, que se podría comparar un poco con lo que le pasó al Atlético de Madrid con el Wanda, que podría suponer unos ingresos de 20-30 millones al año», concluyó.