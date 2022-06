El Valencia CF volverá a tierras suizas en pretemporada desde el día 15 de julio al 23, fechas en las que disputará también encuentros amistosos y comenzará a formar el equipo de la 2022/23. No es la primera vez que desde la entidad valencianista escogen este destino, ya que antes de la pandemia Crans Montana, ubicada en los Alpes suizos, albergó el ‘stage’ valencianista. La ‘era Gattuso’ en cualquier caso empezará de forma oficial el día 4 de julio con las pruebas físicas y médicas y la primera semana el equipo trabajará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna.

El objetivo del entrenador será tratar de preparar al máximo a una plantilla que además en este curso 2022/23 tiene un problema en forma de Mundial de fútbol. Como el resto de clubes, ese parón puede afectar y será importantísimo no dejarse puntos en el arranque de temporada antes de la cita de Catar. Para ello también es vital saber qué equipo le deja la propiedad al entrenador italiano, emocionado por el reto que va a comenzar en València.

Gattuso reconoció en primer lugar que «la prioridad es la historia, la mentalidad y la familia». «Me gusta tener un clima familiar, en el que se trabaja con orgullo por la historia. La historia es la historia y no se puede cambiar», incidió el preparador, que a su vez reconoció que espera vivir un año especial en el que además se celebrará el Centenario de Mestalla. «Más responsabilidad todavía».

«Normalmente el entrenador del Valencia CF siempre tiene responsabilidad. Ahora más. Mestalla cumple 100 años y esperamos jugar un buen fútbol y que la afición esté muy contenta», explicó. Gattuso afronta su primera experiencia en España y su éxito y fracaso dependerá de su puesta en escena. Una puesta en la que la filosofía de vida y los valores será, tal y como explicó el míster, fundamental. «En la vida, no solo en el fútbol, si un hombre no tiene ganas no puede hacer nada. Lo primero son las ganas y después el sacrificio y los valores. Creer siempre en algo», señaló el entrenador italiano durante una de estas primeras intervenciones desde que es entrenador del conjunto de Mestalla.

Desde Italia aseguran que el 30 de julio el Valencia podría disputar un encuentro amistoso contra la Salernitana, quien quiere que el conjunto dirigido por Gattuso sea uno de los rivales importantes de ese calendario veraniego. Por el momento, el Valencia CF todavía no ha confirmado su presencia en ningún choque contra el cuadro transalpino, que sí tendría otros programados como los del Schalke 04 o el Union de Berlín, ambos conjuntos germanos.

Un problema médico

Gattuso ya ha definido su nuevo ‘staff’ técnico. Aunque aún queda por resolver la duda de Pedro López, que sigue siendo la persona que está al frente de los servicios médicos del club. El galeno se está encargando de la recuperación de los lesionados Hugo Guillamón y Toni Lato. Gattuso ha mantenido con él las primeras conversaciones de trabajo y será el encargado de decidir si continúa en el cargo en la 2022/23.