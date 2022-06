Se confirmó el agravio a José Luis Gayà. El Comité de Apelación confirma su sanción de cuatro partidos por sus quejas arbitrales después del encuentro contar CA Osasuna y el Valencia CF solamente tiene ya una vía para evitar que empiece la temporada en la grada: recurrir ante el TAD para tratar de quitarle la sanción a su capitán. Otros clubes, como el Cádiz con Álvaro Cervera, exploraron esta vía y lograron hacer justicia. La libertad de expresión amparó estos casos y es lo que desde el club de Mestalla esperan que prevalezca mientras crece la indignación por el diferente trato recibido por el valencianista con respecto a otros como Iago Aspas o Gerard Piqué, que después de hacer declaraciones más graves no recibieron reprimenda.

«Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante» fueron las palabras del capitán valencianista después de un muy mal arbitraje de Melero López en Mestalla en el que, entre otras cosas, no señaló un claro penalti sobre Bryan Gil.

Esta misma temporada multitud de profesionales se han expresado en la misma línea a lo largo de la temporada y ninguno de ellos ha recibido una sanción del calibre de la que se pide para el capitán valencianista, que recibiría un agravio comparativo muy grande en caso de que se mantuviese la sanción propuesta por la RFEF.

Los casos más flagrantes fueron los de Aspas y Piqué. En cuanto al capitán del Celta de Vigo, después de que González Fuertes señalase tres penaltis a favor del Real Madrid: «Solo ha faltado pitar otro para un triplete de Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba Pablo (árbitro)» y añadió que le faltó pitar otro para tirarlo él mismo. El barcelonista, por su parte, dijo en una entrevista que los arbitrajes de la 20/21 fueron «lo más esperpéntico» que había visto en su vida en términos de la diferencia entre el trato al Madrid y al Barça. Además, trajo a colación una declaraciones de Iturralde González en las que decía que el 85 por cien de los árbitros eran madridistas. «¿Cómo no le van a pitar a favor?» se preguntaba. La Federación, no obstante, vio libertad de expresión en los dos casos, pero no en el de Gayà.

Mundial en peligro

El lateral valencianista puede perderse las primeras cuatro jornadas si el club no tiene éxito. De confirmarse la sanción sería un golpe muy duro a las opciones de Gayà de enrolarse en las filas del España para jugar el Mundial de Catar que se disputa en noviembre. El de Pedreguer cuenta con la confianza de Luis Enrique, que ya ha dejado claro que debe estar al cien por cien para llevarlo.