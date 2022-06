Desde hace varios días el favorito para ocupar la dirección deportiva es Leonardo de Aráujo, reconocido principalmente por su etapa en el PSG como director deportivo. Sin embargo, su aventura en la capital francesa llegó a su conclusión al finalizar esta última temporada y ahora mismo su destino más cercano parece ser el de Mestalla. El propio Leonardo admitió en una entrevista que concedió en Francia al diario ‘L’ Equipe’ que, efectivamente, se han producido contactos con el Valencia CF, pero sin nada cerrado: «No hay nada concreto. Hemos hablado un poco, sí, pero nada más», fueron sus palabras exactas.

Leonardo ya conoce Mestalla. Como futbolista defendió la camiseta del Valencia CF entre 1991 y 1993. El brasileño considera imnportante un factor como ese y admitió sentir alegría de ver que en el club le tienen bien considerado: «El hecho de que la gente esté hablando de mí allí me hace feliz. Es otro club donde jugué», comentó el director deportivo antes de admitir que, para fichar ahora por un equipo, «el hecho de haber jugado en ese club es algo positivo».

Las palabras de Leonardo respecto al Valencia pueden considerarse como una declaración de intenciones, y más aún teniendo en cuenta que también dejó prácticamente cerrada la puerta a firmar por otro club francés. De hecho, una de su opciones era el Lyon donde Jean-Michel Aulas lleva tras él varios años. «Es cierto. Pero creo que sería difícil. Verme en otro club francés importante como el Lyon sería complicado», aseguró.

Lo que Leonardo sí descartó de manera tajante es su vuelta a los banquillos como entrenador. Cabe recordar que, tras su etapa como futbolista y antes de convertirse en uno de los directores deportivos más reconocidos en Europa, el brasileño hizo carrera como técnico. Se inició en San Siro cogiendo las riendas dil Milan en 2009 y una temporada más tarde firmó por el gran rival de los rossoneros, el Inter de Milan, donde duró una temporada también. Años más tarde cogió las riendas del Antalyaspor turco, pero solo duró dos meses en el cargo antes de rescindir el contrato de mutuo acuerdo. En cualquier caso, el brasileño explicó que «no puedo volver. La última vez que entrené, más allá de unos meses en el Antalyaspor en 2017 cuando no pude decirle que no a un presidente joven, fue en 2011. Hoy en día me considero más un líder en el proyecto por mi forma de ser, por mi gusto por la gestión. Se pueden hacer muchas cosas».

Como el propio Leonardo confirmó, los contactos con el Valencia hasta el momento no han avanzado demasiado. Hay intención pero no un acuerdo cercano. Lo que parece evidente es que el retraso en el fichaje del nuevo director deportivo está provocando que el Valencia comience el mercado de fichajes estival a contracorriente. Y es que, mientras el resto de clubes ya están acercando posturas, concretando acuerdos e, incluso, firmándolos para reforzar su plantilla, el Valencia sigue sin ese ‘hombre de fichajes’ que tanto ha echado de menos en los últimos mercados.