Jarafuel acogió la fiesta del Sector 12 de l’Agrupació de Penyes del Valencia, en la que 420 valencianistas desafiaron a la ola de calor (35 grados a las 14:00 horas) y se reunieron en el Nuevo Polideportivo de la localidad para hacer valencianismo después de tres largos años sin celebraciones por culpa de la pandemia y, de paso, coger fuerzas de cara a una temporada que se antoja «difícil». Levante-EMV pulsó la opinión de los presidentes de las peñas. Y la conclusión es que hay «mucho miedo» a las ventas de Soler y Guedes. También hay unanimidad sobre Omar Alderete. La afición no entiende que la propiedad haya tirado a la basura su opción de compra de 7,5 millones de euros . «Es todo un cúmulo de despropósitos. Esta claro qué con estos ‘dirigentes’ no vamos a ninguna parte. No hay más que esperar a que esta gente que no siente el Valencia, se aburran y se vayan.Y solo entonces, venga un grupo de valencianistas y se hagan cargo del club. Tendrían todo el apoyo de los peñistas y de la afición», decía Miguel de Almansa.

Para Ernesto de Fuenterrobles es una temeridad deportiva. «Creo que sí queremos estar en los puestos de arriba de la tabla no deberíamos venderlos». Muchos asumen sus ventas, pero temen el precio de los traspasos viendo cómo se las ha gastado Meriton en los últimos años. José de Siete Aguas es de esa opinión. «A Soler y a Guedes los van a vender seguro a la mínima oferta que llegue. Los van a regalar. Da mucho miedo. Se ha quitado la careta y este verano nos van a dar la puntilla». Jaime de Buñol habla de cifras. «Es una barbaridad vender a Soler y más por un precio bajo. Guedes solo estaría bien si lo venden por 40 millones», explicaba. «No tenemos ni idea hacia donde va el club que es incapaz de renovar a las dos únicas banderas (Gayà y Carlos Soler) que nos quedan», dice Mari Ángeles de Camporrobles. El valencianismo tampoco entiende la renuncia a Alderete por 7,5 millones. Alberto de Cofrentes no se fía del recambio. «No me parece bien porque es uno de los pocos que ha dado la talla. El problema es que traerán uno peor». Francisco de Los Corrales cree que el Valencia debía hacer un esfuerzo por el jugador del Hertha de Berlin. «Tiene motivación y en un par de años va a ser un buen jugador». «¿Leonardo, uno más?» Sobre la posible llegada de Leonardo a la Dirección Deportiva también hay un denominador común. Su pasado también, pero el valencianismo tiene claro que no tendrá libertad. «La verdad es que da igual a quien pongan, si para tomar las decisiones hace falta siempre el OK desde Singapur», opina Ángel, de Utiel. Manuel de Ayora tiene claras cuáles son las intenciones reales de la propiedad con el intento de incorporar a Leonardo a la dirección deportiva. «Con la posible llegada de Leonardo lo que buscan poner a alguien con un pasado valencianista para parar la presión social, ya que bajo ningún concepto le darán autoridad para tomar sus propias decisiones. Este cambio de cara de Meriton no es nada creíble. Ellos no saben ni sienten lo que para nosotros es el Valencia», decía.