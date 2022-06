El Valencia CF, en la reunión que ha realizado en la jornada de ayer con hasta 22 medios representados, ha dado sus explicaciones sobre el último capítulo del Nou Mestalla. En concreto sobre los documentos presentados en el último mes y en los que, según palabras de Sean Bai, se han mejorado las condiciones y garantías. «Lo importante es seguir dando pasos», señalan desde la entidad, que también explica que «el club va ajustando el proyecto según las reuniones».

Uno de los temas de mayor discrepancia entre autoridades y club es el tema del aforo. Desde los partidos políticos se insta a la entidad a cumplir con los 70.000 pactados en el acuerdo inicial de la ATE, mientras que el Valencia CF, según sus representantes, señala que siempre quedó claro que «era por fases», según ha señalado el propio Sean Bai. Eso sí, el propio club explica que sigue trabajando con el proyecto pensando en mantener la ATE. Ese discurso llega además días después de que se conociera que la entidad ha retomado las conversaciones con las autoridades, o al menos le haya trasladado nuevos documentos para mostrar, según la versión del club, ese interés en retomar las obras.

En concreto, el Valencia CF pidió nuevas licencias en el Ayuntamiento para retomar el estadio con granja solar y una capacidad para 70.000 espectadores, un número que sí supera con creces el aforo disponible del actual Mestalla. Precisamente esta era una de las obligaciones que se le presentaron al club en la última reunión con la Generalitat si quería mantener las ventajas de la ATE. Contar con aval era la segunda obligación, algo que hasta la fecha no ha podido presentar el Valencia.

Palabras de Rebeca Torró

Hace justo una semana, Rebeca Torró, consellera de Política Territorial desde el pasado mes tras sustituir a Arcadi España, habló sobre el Valencia CF y el Nou Mestalla. En el programa Les Notícies del Matí, de À Punt, explicó que se va a continuar con la tramitación de la caducidad de la ATE y reconoció que no ha mantenido contactos con el club desde que asumió el cargo. «Hay una paralización, pero no en cuanto a la tramitación de la caducidad, eso tiene sus términos y su proceso y acabará como tiene que acabar», explicó. Además, informó de que no mantuvo ninguna relación con el club y que no hay novedades desde que relevó a Arcadi España en el puesto: «Como consellera no he tenido ningún contacto con el Valencia, está todo como con el anterior conseller», señaló.

Las palabras de Anil

Esa nueva ‘buena voluntad’ del Valencia choca con esas palabras de Anil Murthy en los audios desvelados por Superdeporte en los que decía lo siguiente: «prefiero ir, que me digan lo que quieren, siempre con la sonrisa. ‘Gracias, gracias, gracias’. Luego cuando Germán Cabrera: ‘pum’, vamos a llevar a la Generalitat a juicio».