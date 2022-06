La respuesta al acto del Valencia CF por parte de la Conselleria de Urbanismo no se hizo esperar por las alusiones a la ATE y a la rama política del asunto. El área dirigida por Sandra Gómez emitió un comunicado de cinco puntos. «La ATE va a caducarse. Ya hay un incumplimiento y es lo que legalmente hay que hacer como acredita la abogacía de la Generalitat», versa el primero de ellos, además de recordar al club que «no se va a ganar tiempo con nuevas imágenes o vídeos».

«Sin ATE. Las condiciones urbanísticas y sus beneficios sólo podrán mantenerse si cumplen los compromisos del estadio», prosigue la misiva y cabe recordar que Gómez ya expuso que su propuesta era congelar estos aprovechamientos. «No va a poderse obtener los beneficios sin cumplir», señalaban. «A falta de estudiar la documentación y por lo que conocemos, lo que han presentado es en lo esencial lo mismo que ya presentaron y por lo que tanto urbanismo, como el IVF emitimos informes en contra», relata sobre las características técnicas y financieras. «La ciudad ayudará al Valencia, pero solo a una propiedad del Valencia que cumpla. Vamos a garantizar que ni un euro de los derechos urbanísticos se destine en el futuro a algo que no sea el estadio para el club y la ciudad» sentenció.

«La enésima pantomima»

Libertad VCF, la asociación por la libertad y democratización del Valencia CF, emitió un comunicado en respuesta a la rueda de prensa convocada por el club en la que se explicaron los nuevos detalles del proyecto modificado presentado por la entidad para acabar el Nou Mestalla.

La plataforma calificó de «intolerable» que Peter Lim «siga engañando a los aficionados y mintiendo a las Administraciones Públicas» ocho años después de su llegada. Asimismo, la asociación recalcó que no va a judicializar la ATE: «Eso ya lo han hecho Peter Lim y Germán Cabrera y hoy Sean Bai ha amenazado con seguir por esa línea. Nosotros vamos a seguir en nuestra defensa del Valencia CF y del valencianismo».

En el comunicado se califica como «la enésima pantomima» la rueda de prensa. «Tenemos un proyecto bloqueado porque no cumple las condiciones en cuanto a capacidad y calidad», insistió Libertad VCF. Asimismo, lamentó que no se aprovechara la ocasión para «presentar un proyecto que cumpla con lo que exige la ATE» y cuestionó algunos de los aspectos presentados: «Enmascaran una cubierta de lona llamándola textil o ultraligera». Finalmente, la asociación destacó que le llama la atención que los representantes manifestaran con tanta claridad que «Peter Lim no tenía ninguna responsabilidad ni obligación con el proyecto del Nou Mestalla».