Más allá del aforo y de la ATE, aunque también estrechamente ligado a esta figura ubranística, la financiación del estadio estuvo en el centro del acto. Inmaculada Ibáñez y, en menor medida, Cristian Schneider fueron los encargados de ‘hablar de números’. En su discurso inicial la directora financiera del club destacó la importancia del acuerdo con CVC y la manera de obtener el capital restante, recurriendo también a un préstamo puente con Caixabank y Rights and Media. Preguntada por la razón por la que no acudían a Peter Lim como avalista para garantizar la construcción del estadio y demostrar el compromiso del máximo accionista ante las instituciones, la respuesta fue: «El Valencia es el que tiene el compromiso de construir el estadio, no Peter Lim. El Valencia debe ser el que afronte sus problemas. Lim me ha dado préstamos y no me ha dejado tirada nunca pero nos confundimos si creemos que Lim tiene que pagar esto, es el Valencia el que tiene que garantizar la viabillidad». En la misma dirección, Sean Bai expuso que la construcción del estadio «es cosa del club» y que tienen que buscar soluciones «antes de llegar al ‘Plan B’».

Sin poder contar con la apuesta de Lim para garantizar la finalización de las obras y cubrir la brecha entre el aporte de CVC y lo que falta para llegar a los 115 millones necesarios, en la rueda de prensa se desglosaron las vías financieras que compondrán el montante total de la operación. Para empezar, según expuso Ibáñez, el dinero de CVC (80 millones) supone un 70 por cien del coste total: «Cuando llegó tuvimos claro que era nuestra oportunidad para terminar el nuevo estadio», explicó, además de señalar que esta cuantía económica cibre hasta enero o junio de 2024: «Tenemos tiempo». Hasta los 115 estimados para acabar, se señaló la importancia de mantener la edificabilidad del terciario porque de la venta de los activos, así como del edificio de oficinas, sobre las que según expusieron ya hay ofertas, saldría este dinero. En este punto se detuvo Ibáñez, explicando que los interesados en adquirir estas parcelas quieren saber con certeza los metros que compran y que para poder ofrecérsela es necesario reanudar las obras y poder decirle a los compradores cuando se irá el Valencia del actual Mestalla: «Nos planteamos que yo puedo negociar cuál es el precio cuando me voy. Y no sé cuándo me voy hasta que empiezo», expuso la directora financiera. También añadió que cuando se produzca la mudanza de estadio «vender Mestalla será una realidad». Ante la previsión de tener alguna desviación entre obras y pagos, es decir, necesitar dinero a partir del 2024 cuando se haya empleado el capital procedente de CVC, Ibáñez confirmó que han solicitado dos préstamos puente, al fondo que trabaja con LaLiga (Rights and media Funding Limited) y a Caixabank, principal acreedor del club, que ha exigido que la ATE mantenga su vigencia para conceder este préstamo. «Con la venta de activos y los préstamos tengo cubierto el cien por cien de la obra», señaló, defendiendo la viabilidad del proyecto que han presentado: «Es muy viable, arrancar con un 70% de cash es tremendo y completando con lo demás no tengo ninguna duda de que va a salir adelante», explicó. Avales Para poder contar con la ATE, las instituciones pidieron garantías económicas que respaldaran el proyecto. En el primer escrito presentado solamente figuraban los 80 millones de euros de CVC como respaldo. El IVF emitió un dictamen negativo o de insuficiencia de los avales, según el club porque no se le presentó un aval financiero. «Tenemos 80 millones en el cajón y tenemos interesados en comprar en terciario, eso nos lleva al 100% y vamos a vender el edificio de oficinas», señaló Ibáñez. A partir de aquí, esos 35 millones no tienen ahora ningún aval firmado porque el préstamo de Caixabank no está concedido ni Lim ha dado el paso de respaldarlo. Sobre este asunto, Cristian Schneider señaló que legalmente no se les puede «pedir un depósito de 115 millones» porque el aval «es una garantía de que cumplas, no hay que poner todo el dinero» y que están tratando de explicar que sí tienen la «garantía suficiente» para hacer el estadio realidad. Plazos Una de las dudas fundamentales giró alrededor de los plazos que se manejan para poner a funcionar las obras, así como en qué año estarían finalizadas. «Ahora ya no llegaríamos para inaugurar el 2024, sería para verano del 2025. El traslado hay que hacerlo en verano. Tornos, cámaras, Intel 360. Hay que quitarlo del estadio y ponerlo en este», explicó Schneider poniéndose en la situación de que las instituciones aprueben este proyecto. En caso de no hacerlo y si se judicializa el asunto, los plazos se alargarían.