La expresidenta del Valencia y máxima persona de confianza de Peter Lim, Layhoon Chan, que se trasladó a València hace pocos días para actuar como mediadora entre el club y las administraciones y desencallar el tema del Nuevo Mestalla, se reunió a finales de esta semana con Javier Tebas, presidente de LaLiga. El objeto del encuentro era precisamente abordar el asunto del estadio después de que este jueves el Pleno del Ayuntamiento de València aprobara una moción sobre el club y la ATE.

El grupo municipal socialista aprovechó dicho Pleno para presentar una propuesta alternativa de resolución con siete puntos en los que exige a Meriton, entre otras cosas, disculpas públicas y que cumpla sus compromisos con las obras del estadio, que llevan 13 años paralizadas. Cabe recordar que la tensión con las autoridades aumentó en los últimos meses debido, principalmente, a los audios filtrados por Superdeporte del ya expresidente Anil Murthy en los que destapaba las verdaderas intenciones de Meriton con el estadio y la Generalitat. El cambio de rumbo que la entidad está tratando de llevar a cabo persigue, entre otras cosas, rebajar la tensión para reconducir la reanudación de las obras de un estadio que es una losa para el club.

La reunión entre Layhoon, la última bala de Peter Lim para solventar sus problemas con el Nou Mestalla, con el dirigente de LaLiga llega en un contexto de máxima expectación en torno a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) y sus plazos. El próximo 15 de julio está prevista su anulación. Sin embargo, el club difiere, y así lo ha manifestado en más de una ocasión, con la Generalitat en cuanto a la caducidad de la ATE. En la rueda de prensa en la que el club abrió las puertas del Nou Mestalla para explcicar el proyecto hace algo más de una semana, Sean Bai, actual Director General, explicó que «la ATE no está caducada. Aún no ha finalizado y el club ha presentado documentos que demuestran que cumplimos los principales puntos. Hasta que por parte de la administración se analice la documentación no se puede dar por caducada, lo contrario sería negarle al Valencia su derecho de responder».

En contra de la versión del club, la Generalitat insiste en la caducidad de la ATE con Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, como principal cara visible. «El tema de la ATE no es una cuestión política por más que muchos representantes públicos hayan querido que así lo sea. La ATE es una cuestión jurídica, una cuestión de normas, una cuestión de cumplir con los convenios, con los acuerdos que se suscribieron. Con respetar la posición de la abogacía de la Generalitat, del secretario del Ayuntamiento y del Instituto Valenciano de Finanzas», afirmó hace un par de días la edil del PSOE, que mantiene que la ATE está caducada.

Tebas, del lado de Meriton

El presidente de LaLiga siempre se ha manifestado públicamente a favor de la gestión de Meriton con el estadio -también con la gestión económica del club pese a la alarmista situación de pérdidas que acumula Lim- pese a los diferentes episodios de tensión entre el club y las instituciones políticas por el proyecto, que no cumple (en ninguna de sus modificaciones) con los requisitos que en su día se acordaron.

El Valencia CF confirmó el encuentro entre LayHoon y Javier Tebas a través de un comunicado que recitaba que ambos habían mantenido una «reunión de trabajo» en la que «han conversado, repasando la actualidad del Club y han tratado -entre otros temas- el asunto del nuevo estadio, un proyecto emblemático y relevante para el Valencia CF, sus aficionados, la ciudad y los vecinos de Valencia».

A través de este encuentro que ha tenido lugar en la sede de LaLiga, «El Club sigue reforzando la colaboración mutua con LaLiga y cuenta con su total apoyo para hacer realidad este proyecto lo antes posible», concluye el escrito emitido por el Valencia CF a través de redes sociales.