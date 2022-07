Mañana empieza la ‘era Gattuso’ con las pruebas físicas y médicas y con un sinfín de frentes abiertos. El entrenador italiano desembarcará en su despacho de la Ciudad Deportiva de Paterna después de pasar las vacaciones en su residencia de Marbella con muchos asuntos por resolver y con una plantilla que ha de sufrir cambios importantes todavía y en la que sus mejores jugadores están en el mercado. El Valencia CF 2022-23 echará a andar muy condicionado por la delicada situación económica del club que el 30 de junio cristalizó en el cierre de un ejercicio con alrededor de 70 millones en pérdidas y que le obligará, también por el marco que supone el Fair Play, a diseñar un equipo de menor caché que el actual al menos en lo que a nombres de futbolistas se refiere.

El equipo dará sus primeros pasos con 23 jugadores de la primera plantilla (contando a Cristhian Mosquera) y otros seis del filial. A expensas de que el mercado se mueva, es la materia prima con la que trabajará el entrenador italiano y con la que empezará a diseñar su Valencia, uno muy distinto a nivel estilístico con respecto al de la anterior temporada y que deberá adaptarse a los automatismos y la filosofía de juego de ‘Rino’. Precisamente los dos futbolistas que más opciones tienen de salir en este mercado para insuflar algo de oxígeno a la situación económica de la entidad, Carlos Soler y Gonçalo Guedes, tendrán algo más de vacaciones que el resto debido a que jugaron en la primera ventana de la UEFA Nations League. Volverán el 15 de julio.

Sabe ‘lo que hay’

A pesar de que en su presentación dijo estar al margen de la situación financiera del club y rechazase hablar de números y dinero, tratando de llevar su comparecencia por la rama meramente futbolística, Gattuso conoce de primera mano en qué parámetros se va a mover el Valencia este verano. Antes de finalizar sus vacaciones se reunió con Corona para que el director de fútbol le realizase una radiografía de las posibilidades valencianistas en el mercado. Con la llegada del preparador calabrés a la ciudad y el arranque de la pretemporada se empezarán a suceder los encuentros con los responsables de la estructura deportiva del club y con la entrada en acción también de Sean Bai en el día a día, con el que está prevista una reunión para tratar las entradas y las salidas en el plantel blanquinegro. El técnico, que en principio ya no se irá más de la Capital del Turia, coincidirá también con Layhoon Chan, en Valencia con motivo del Nou Mestala.

Aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto de Manises. En su llegada manifestó estar muy ilusionado con la nueva etapa que se le abre y desmintió querer marcharse como se apuntó desde algunos medios italianos.

No solamente se debe tomar decisiones con respecto a los que se van y a los que llegará, sino también a los que seguirán en la entidad. Guillamón y Gayà todavía no están renovados y les queda un año de contrato y si el club no los pone en el mercado tendrá que llegar a un acuerdo de prolongación contractual con ellos y que Lim acepte los términos. También Diakhaby acaba contrato en 2023 y si la decisión del club es mantenerlo tendrá que renovarlo para que no se marche gratis en un año.