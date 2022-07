Gasattuso volvió este sábado de Marbella y a falta todavía de una nueva reunión con Sean Bai, el técnico italiano estuvo en Paterna en la jornada de ayer para trabajar en varios frentes. En esa nueva toma de contacto con la que es su sala de máquinas para preparar el mercado (parado hasta la fecha) y la pretemporada, el entrenador se ha puesto manos a la obra y ha coincidido allí con algunos futbolistas como Maxi Gomez y Hugo Duro.

El entrenador transalpino estuvo tratando de desbloquear el mercado de fichajes desde su llegada al Valencia hace menos de un mes. Desde Marbella incluso ha tenido reuniones para intentar definir los perfiles e incluso apuntar a nombres directamente como el de Politano, uno de sus grandes deseos. A pesar de eso y de Mendes, que también ha intentado mediar con la Roma, Meriton todavía no ha sido capaz de realizar ninguna gestión en ningún plano. Ni salidas, ni entradas.

Si el 9 de junio se hacía oficial la llegada de Gattuso y poco después aseguraba en su rueda de prensa de presentación que todavía tenía que hablar con algunos jugadores y después se vería qué pasaba en el mercado, un mes después la situación no ha cambiado en exceso para el jefe del banquillo de Mestalla. Eso sí, Rino se mantiene paciente y a la espera, negando cualquier atisbo de duda sobre continuar al frente del club. Después de su presencia en Paterna este domingo, el próximo objetivo es reunirse de nuevo con Sean Bai, quien ha estado hoy en Paterna también aunque no han tenido ninguna reunión ya que el director general ha aparecido a última hora, y continuar perfilando el equipo con Corona mientras aún no aparece ningún director deportivo por Valencia. Ese es otro de los problemas de un club en el que hace un mes se marchó Anil Murthy y desde entonces la entidad sigue también pensando firmar a un presidente. Sin suerte. Mientras, el mercado de fichajes sigue bloqueado y sin soluciones.

Además, no solo no han llegado caras nuevas para fortalecer al equipo, que la pasada campaña cojeo en exceso de alguna pata, sino que también otras como Alderete, que lo tenía todo de cara para convertirse en futbolista del Valencia CF a todos los efectos, finalmente no vestirá la camiseta blanquinegra la próxima campaña, ya que el club ha decidido no abonar los siete millones y medio que demandaba el Hertha Berlin y que estaban estipulados en el contrato de cesión del central paraguayo. Cosas de la vida es que si aquella final en la Cartuja frente al Betis hubiera terminado con victoria o si el equipo no se hubiera deshinchado en el tramo final y se hubiera clasificado a Europa, la compra de Alderete se habría hecho efectiva al momento.

Reunión con Sean Bai

El Valencia 22/23 echó a andar en la Ciudad Deportiva de Paterna con la llegada de Gennaro Gattuso. El preparador italiano, que llegó desde Marbella para ponerse manos a la obra, ya trabaja en su nuevo despacho, pero aún no se ha reunido con Sean Bai, que todavía no ha solucionado demasiados problemas desde su nombramiento.

El CEO del club se detuvo con el coche saliendo precisamente de las instalaciones de Paterna y manifestó ante la cámara de À Punt que todavía no ha compartido mesa de reunión con Gattuso, pero que espera hacerlo esta semana.

El conjunto valencianista tiene muchos frentes abiertos de cara al próximo mes en el que, debido a la delicada situación económica que atraviesa la entidad, tendrá que dar una serie de bajas y remodelar una plantilla que tiene muchos vacíos y que está profundamente descompensada.

Las perdidas de 70 millones hablan por si solas. El club continúa en caída libre y Peter Lim no parece molestarle en exceso.