Meriton y el Valencia continúan con ese día de la marmota particular. En el último episodio, Layhoon se puso delante del micrófono para dar explicaciones, explicar el proyecto y mostrar las ‘intenciones’ de Peter Lim con el feudo de Cortes Valencianas. Curiosamente, la representante de Meriton, como así mismo se definió ella misma tras ser preguntada, no nombró a Peter Lim en ningún momento. Eso sí, desmarcó al propietario de cualquier tipo de responsabilidad tras las actitudes de Anil Murthy, despedido -o no según él mismo- tras los audios de Superdeporte. En cualquier caso, el estadio era el tema central de su intervención y su mensaje fue claro: «nunca el VCF ha estado tan preparado para acabar el estadio como ahora».

A pesar de esa disposición, Layhoon no entró a valorar si el Valencia CF tiene en estos momentos los avales necesarios para terminar el Nuevo Mestalla. Es más, la representante de Meriton reconoció que ese detalle no ha sido importante en las reuniones que ha mantenido en las últimas dos semanas desde su llegada a València. «No se ha abordado en las reuniones de estas dos semanas. No hay necesidad de que estén ahí esas garantías porque nosotros apoyamos al club en su día a día y en su funcionamiento. No es necesario. No se me ha mencionado este tema en ninguna de las reuniones», explicó.

En relación al coste, la explicación de Layhoon fue la siguiente: «Creo que el estadio va a costar unos 120 millones, tenemos 80 de CVC. Es decir, es una gran parte de la financiación. Con eso podremos finalizar el 80-90% del estadio. No es un problema financiar el resto, podemos financiarlo con CaixaBank, con la venta del terciario... La razón por la que estoy aquí es porque las cosas no están tan bien. Obviamente el consejo es consciente de que con ‘Los audios de Anil’ los daños han sido importantes de cara a la comunidad, y a la vez también la imposibilidad de avanzar con el estadio. Por eso estoy aquí y por eso he vuelto con sentimientos encontrados. Vamos a ir superando los restos paso a paso, uno a uno».

«En la presentación del estadio se ve que incluye 9 áreas de ocio y restauración con vistas al estadio. Ocupan 4.000 asientos. He intentado convencer a las instituciones de que es muy importante mantener esas nueve terrazas para que sea un estadio único y atractivo. Estoy muy contenta porque han entendido ese concepto singular que les expliqué. Pero el ayuntamiento dice que es muy importante abrir con 70.000 y les hemos dicho que con las terrazas abriremos con 66.000 asientos. Sin afectar al calendario de partidos, si hubiese que albergar algún evento como la Copa del Mundo, de esos 66.000 podríamos pasar a 70.000 en cinco meses. De hecho, ya hemos manifestado nuestro interés en albergar partidos de esta cita». Con esas palabras, el Valencia da su compromiso pero el punto de conflicto vuelve a ser trasladar al papel esas intenciones. Más aún tras las últimas ocasiones en las que Meriton ha encontrado vacíos legales para ir retrasando poco a poco retomar las obras. En definitiva, la rueda de prensa de Layhoon generó mucha expectación pero todavía falta lo más importante: firmar por escrito y sin ningún tipo de escapatoria para Peter Lim.