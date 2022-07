Ya es oficial. El Valencia CF cerró ayer el fichaje de Samu Castillejo para las tres próximas temporadas. El malagueño de 27 años rescindió su contrato con el AC Milan y firmó su nuevo contrato con la entidad de Mestalla hasta el 30 de junio de 2025. El extremo, que acababa contrato la próxima temporada, se desvinculó del club ‘rossonero’ y llega a coste cero. El Milan facilitó su salida porque no entraba en los planes de Stefano Pioli y le interesaba liberar espacio para el Fair Play Financiero para confeccionar su nueva plantilla. El Valencia solo tendrá que asumir su ficha ( inferior a la que cobraba en Italia) y una serie de variables en función de su rendimiento. La voluntad del futbolista ha sido fundamental para que cristalice la operación por encima de otros clubes interesados que habían llamado a su puerta este verano. Samu se ha rebajado el salario porque considera que el Valencia de Gennaro Gattuso (coincidieron en el Milan 2018/19) es el escenario perfecto para recuperar su nivel competitivo después de una temporada en blanco y relanzar su carrera deportiva.

El propio futbolista reconoció a su llegada al aeropuerto el esfuerzo que ha hecho para firmar por el Valencia, recordó que estuvo a punto de firmar en el mercado de invierno (José Bordalás se decantó por Bryan Gil) y destacó la importancia que ha tenido Gattuso para acelerar su fichaje. «Estoy muy contento de estar aquí. Estuve a punto de venir en enero y he hecho todo lo que estaba en mis manos para venir aquí. Estoy muy contento. He hablado con Gattuso y gracias a él todo se ha podido hacer más rápido. Creo que lo conocéis todos como exjugador, es un ganador, tiene mentalidad ganadora y tendremos equipo. Se ha dado la oportunidad y aquí estoy». Más allá de Gattuso, Castillejo quiso dejar claro que el Valencia siempre fue una opción para él independientemente de la llegada del italiano. «En enero ya estuve a punto de venir y era el club (no Gattuso). El Valencia es un club que siempre me ha gustado y que siempre he admirado», manifestaba.

Samu aterrizó en Manises a las 10:30 en un vuelo privado procedente de Milán. «Estoy muy feliz, no puedo decir nada. Llegará el momento de despedirme de todos», anticipaba en tierras italianas. A continuación se desplazó desde la terminal privada del aeropuerto hasta el Hospital IMED de València para someterse a la revisión médica protocolaria. El malagueño superó con éxito las pruebas, descansó en el hotel donde se hospedará durante sus primeros días en la ciudad y acudió a las oficinas para firmar su nuevo contrato hasta 2025. Inmediatamente después, se marchó a la ciudad deportiva de Paterna para conocer a sus nuevos compañeros y reencontrarse con Gattuso. Allí ya es uno más. Lleva días entrenado en Milanello y llega en buenas condiciones físicas. El viernes viajará al ‘stage’ de Suiza con la expedición y su debut podría producirse el lunes 18 de julio en el primer amistoso contra el Borussia Dortmund.

Destinado a jugar en Mestalla

Samu Castillejo guarda un buen recuerdo del Valencia CF. Su debut en Primera División fue en Mestalla y su estreno goleador en LaLiga fue ante el Valencia CF de Nuno en un partido que concluyó 1-0 a favor del Málaga.