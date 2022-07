La vía Torreira está más abierta que nunca. Eso no quiere decir que el jugador vaya a llegar pero sí que desde el Valencia CF no esconden que es el objetivo número uno. El perfil del futbolista encaja, es necesario y además también hay una idea clara: Gattuso lo ve jugando con Hugo Guillamón. Uno con mejor pie y otro con más recorrido. En definitiva, perfiles complementarios y por el que ya se está trabajando, aunque no hay ni mucho menos nada cercano con su club, el Arsenal. Eso sí, como ha reconocido el agente del jugador, sí lo hay con entre club-futbolista.

El futbolista pertenece al Arsenal y viene de hacer una gran temporada en la Fiorentina, pero en principio volverá a salir de Londres. El Valencia está muy atento a su situación y aunque ven complicado poder acometer un traspaso por el futbolista, la intención es desbloquear las negociaciones con el conjunto ‘gunner’ para tratar de encontrar una vía que pueda ser satisfactoria para todas las partes. En cualquier caso primero hay otra necesidad: vender. La prioridad, después de presentar a Samu Castillejo es, en todo caso, vender futbolistas para poder hacer hueco a nuevas incorporaciones. En la hoja de ruta del Valencia en el mercado vender continúa siendo prioritario a pesar de tener mirados posibles fichajes. Y es que la de Castillejo fue una oportunidad de mercado, pero es necesario desbloquear la operación salida, que continúa sin movimientos (de peso). El centro del campo quedó muy mermado después de la venta de Daniel Wass que fue paliada con la cesión de Ilaix Moriba, pero el guineano ya no está en Mestalla y la falta de perfiles en la medular es alarmante. Es por ello que el club trabaja en la incorporación de jugadores para el centro del campo y buscan un perfil físico y con despliegue. Torreira no es un ‘6’ fijo estático, sino de recorrido y físico. Puede encajar en el 4-2-3-1 junto a Hugo Guillamón o siendo un interior de más robo y presión alta, que también le gustan a Gennaro Gattuso. El agente del futbolista habló públicamente de este asunto. «Tenemos un preacuerdo con Gattuso para que Torreira juegue en Valencia. Hoy hay una reunión importante por este tema. Arteta el técnico del Arsenal quiere tenerlo en la pretemporada», dijo el agente del futbolista, Pablo Betancur, en declaraciones a Sport 890. Queda claro que la vía para volver a España está muy abierta. El Valencia está al acecho. El Director General Sean Bai aseguró ayer en el acto de presentación de Samu Castillejo que trabajan para hacer un equipo «competitivo». «Seguimos añadiendo competitividad al equipo y trabajando duro en la parte deportiva para seguir buscando las mejores opciones posibles para el equipo para darles alegrías».