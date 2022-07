Samu Castillejo fue presentado en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna como nuevo jugador del Valencia CF para las tres próximas temporadas. El extremo malagueño acudió al acto acompañado de su pareja, sus familiares y sus agentes y posó con su nueva camiseta junto a Sean Bai y Miguel Ángel Corona con el dorsal 2025 a la espalda. El año hasta el que ha firmado su nuevo contrato como jugador del cuadro de Mestalla. El futbolista explicó el motivo principal por el que rescindió su contrato con el Milan y apostó por recalar en el Valencia. El malagueño lo explicó con cuatro palabras: «Porque es el Valencia». «Es el Valencia y a cualquier jugador le gustaría jugar aquí», dijo de forma contundente. «Creo que a cualquier jugador español o no español le gustaría jugar en un club como el Valencia. Le dije a mi agente que la idea era jugar aquí. He hecho muchos esfuerzos por estar aquí y estoy muy contento».

El extremo reconoció que Miguel Ángel Corona ya se interesó por su fichaje en el pasado mes de diciembre. «Ya hubo interés por parte de Corona en diciembre. No se pudo hacer por la falta de acuerdo entre clubes. Fue mi primera opción, como este verano», aseguró. En el mercado de invierno el elegido fue finalmente Bryan Gil, que llegó en calidad de cedido desde el Tottenham. Samu admite que el interés del Valencia va más allá de la temporada pasada. «Siempre estuvimos con este club en contacto, en casi todos los mercados. Yo quería venir y mi agente lo sabía».

Factor Gattuso

Samu también reconoció la importancia de Gennaro Gattuso a la hora de acelerar su fichaje. «El míster ha ayudado a que todo sea más fácil por la relación que tiene con el Milan. Lo otro lo he puesto yo. He puesto todo lo que estaba en mi mano para venir aquí hoy». Lo conoce del Milan 18/19, sabe lo que pasa por su cabeza y reconoce que tiene la ambición de estar en Europa la próxima temporada. «El objetivo principal para un club como el Valencia debe ser volver a Europa. Conociendo al míster y a su mentalidad ganadora, no iría a un club que no tiene esa ambición y esas ganas de estar en Europa. Está claro que no solo el trabajo lo tiene que hacer él, también nosotros como jugadores hemos de hacer un buen grupo que reme en la misma dirección». Castillejo, además, dio algunas pinceladas de cómo es el técnico transalpino en el banquillo. «Ya lo habéis visto como jugador. Como entrenador es igual. Es muy cercano al futbolista. Sabe tratar muy bien a nivel personal al jugador, eso nos gusta mucho. A la hora de trabajar con él nos gusta. Él me dijo, al llegar temprano. Por la tarde a entrenar. Y ahí estuve».

Su madurez

Samu es consciente de la grandeza del Valencia. «El año pasado no estuvieron en Europa pero jugaron una final de Copa. Han estado ahí y han competido siempre. El fútbol ahora es muy competitivo y todos los equipos quieren jugar en Europa. Es nuestra mentalidad ahora. Hay muy buenos jugadores, vengo de jugar con jugadores muy buenos pero aquí me he sorprendido del nivel técnico y táctico de este equipo. Creo que podemos mejorar mucho y conseguir mucho». Debutó en Primera División sobre el verde de Mestalla y ya tiene ganas de disfrutarlo como futbolista local. «Este club me traía muy buenos recuerdos. Fue el primer estadio que pisé como jugador profesional. De rival es un estadio complicado, la gente aprieta mucho. Tenerlo de local es una alegría». Samu ha vuelto a España más «maduro y ya sabe por dónde le gustaría moverse en el campo. «Mi rol favorito es extremo derecho (a pierna cambiada», pero puedo jugar por la derecha, de mediapunta o por donde quiera el míster», finalizaba.

Gayà, «capitán» y ‘cicerone’

José Luis Gayà se ha convertido en el ‘cicerone’ de Samu Castillejo durante sus primeras horas como futbolista del Valencia. El capitán no separó del malagueño en sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Gattuso. El lateral izquierdo de Pedreguer estuvo en todo momento pendiente del jugador y trató de facilitar su integración en el equipo desde el minuto uno.

Además de completar el trabajo físico juntos como se pudo ver en las imágenes de los entrenamientos, José fue el encargado de ‘presentarlo’ a sus compañeros y enseñarle la que es su nueva casa para las tres próximas temporadas: la ciudad deportiva de Paterna. Una vez finalizada la primera sesión de Samu, el lateral izquierdo tuvo un detalle con el jugador recién llegado publicando en sus redes sociales una foto juntos nombrando al futbolista y dándole la bienvenida. El extremo respondió con un corazón, un murciélago y una única palabra: «Capitán».

No solo fueron tareas de líder de vestuario. Ambos se conocen de su paso por las categorías inferiores de la selección española y tienen algunos amigos en común. La conexión promete. Y su integración en el equipo todavía más. Samu mantiene una buena relación con Gennaro Gattuso y con la mayoría de miembros de su cuerpo técnico. Se espera que su adaptación al grupo en el día a día sea más que rápida. Además, deportivamente tiene una ventaja sobre el resto de la plantilla. Conoce a la perfección la propuesta de juego del preparador italiano después de aquella temporada 18/19 con el AC Milan en la que coincidieron como entrenador y jugador.

El propio Samu ya había destacado la importancia que ha tenido Gattuso para acelerar su fichaje nada más había aterrizado en el aeropuerto de Manises. «Estoy muy contento de estar aquí. Estuve a punto de venir en enero y he hecho todo lo que estaba en mis manos para venir aquí. Estoy muy contento. He hablado con Gattuso y gracias a él todo se ha podido hacer más rápido. Creo que lo conocéis todos como exjugador, es un ganador, tiene mentalidad ganadora y tendremos equipo», fueron sus primeras palabras tras su llegada a València.