Gattuso se lleva a todos a Suiza

Segunda fase de la pretemporada. El Valencia vuela hoy a Suiza para realizar un ‘stage’ hasta el sábado 23 de julio con los primeros partidos amistosos del verano. Gennaro Gattuso se lleva a toda la plantilla al completo. No habrán descartes. Viajarán todos los futbolistas del primer equipo que han estado a sus órdenes desde el primer día. 28 jugadores. No hay corte. También forman parte de la expedición los jugadores que a priori no cuentan para el entrenador. También estarán en tierras suizas Carlos Soler y Gonçalo Guedes tal y como tenían previsto ambos futbolistas si no se producía antes novedades respecto a sus futuros. A pesar de estar en la rampa de salida de Peter Lim, son jugadores con contrato en vigor y permanecerán a las órdenes de Gattuso. Nada de evitar riesgos y protegerlos de cara a sus ventas. Al menos hasta que no haya una operación muy avanzada. Rino solo dejará en Paterna a algunos canteranos. Los elegidos para Suiza son Yellu, Mosquera, Facu, Rubo y Fran Pérez. Se cae Hugo González por Samu Castillejo. El extremo malagueño es la única cara nueva y el gran atractivo del Valencia en tierras suizas.

Suiza será el escenario de la segunda etapa de la pretemporada. Llegan los primeros amistosos y las primeras conclusiones. El Valencia de Gattuso comenzará a coger forma después de una semana inicial de pruebas médicas, físicas e intenso trabajo en Paterna que el técnico ha aprovechado para explicar su propuesta de juego y empezar a plasmar sus ideas en el campo con dobles sesiones de entrenamiento y solo un día de descanso. Tres son los partidos programados. El equipo se estrena el lunes 18 de julio contra el Borussia de Dortmund (19:00) en el Cashpoint Arena de Altach (Austria). La segunda prueba tendrá lugar el miércoles 20 de julio contra el FC St. Gallen 1879 (19:00) en el Stadium Buechenwald-Gossau de la propia ciudad suiza. El ‘stage’ por centro Europa se cierra el sábado 23 de julio ante el VfB Stuttgart (15:30) en el Mercedes Benz Arena de la ciudad alemana. A la finalización del encuentro la expedición regresa a València. El cuartel general del Valencia será el Hotel Santispark de Saint Gallen (Suiza). El equipo se entrenará en las instalaciones deportivas del modesto FC Abtwil-Engelburg a poco menos de tres minutos del hotel de concentración. Esos dos campos de entrenamiento de césped artificial son precisamente los mismos que utilizó Marcelino García Toral el pasado verano para hacer la pretemporada con el Athletic. Gattuso dio la orden a su llegada a club de hacer un ‘stage’ en el centro de Europa. La idea de José Bordalás era repetir en el complejo de Oliva Nova Golf como en su primer año. El hotel de Suiza dispone de gimnasio y aguas termales para completar los entrenamientos. Aunque no es el calor sofocante de València, se esperan unas temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 14. Existe riesgo de nubosidad a finales de semana. Gattuso está pendiente hasta del último detalle para que el Valencia llegue en las mejores condiciones al debut oficial en LaLiga contra el Girona el domingo 14 de agosto a las 19:30 en Mestalla para el que ya queda menos de un mes. La expedición a Suiza estará encabezada por el Director General Sean Bai. Se espera la presencia también de Miguel Ángel Corona.