El Valencia sigue sin aligerar la nómina de jugadores y corregir su ‘desviada’ situación en el Fair Play Financiero. Mientras el foco está puesto en Gonçalo Guedes y Carlos Soler porque su cotización les convierte en jugadores atractivos en el mercado y capaces de aliviar algo más la delicada coyuntura económica, en la plantilla hay futbolistas que no son primeros espada que también suponen un problema para el club de cara a equilibrar su situación. Jasper Cillessen, que está en la puerta de salida, y Maxi Gómez, que tiene opciones de continuar, pero que no parte como ‘9’ titular del Valencia CF son dos jugadores muy caros en el coste de plantilla valencianista. De hecho son, junto con Guedes, los que más espacio ocupan a pesar de que su importancia en la plantilla no ocupe ese podio.

El meta neerlandés ha perdido la titularidad con Giorgi Mamardashvili y a día de hoy es un problema para el equipo por su elevado salario y también la cuantiosa amortización debido a que el coste que se asignó a su traspaso fue de alrededor de 30 millones de euros. Ocupa nueve millones de euros en la cuenta del Fair Play y para el Valencia es prioritario encontrarle una salida, aunque el problema es que venderle por una cantidad que impida dar pérdidas es complejo porque por su edad, situación contractual -le queda solamente un año de contrato con el club- y rol, parece francamente complicado que llegue una oferta a este nivel. Él también quiere salir y la Eredivisie (Países Bajos) es la liga más interesada, pero de momento su marcha está parada. La portería, además, está hiperpoblada con un Cristian Rivero que espera los acontecimientos del mercado y su evolución antes de tomar una decisión después de haber pasado los últimos meses cedido en el Alcorcón. Maxi cuenta, pero es caro La situación de Maxi Gómez es diferente, pero su presencia en la plantilla también supone una importante dificultad financiera para el club porque llegó desde el Celta de Vigo con ‘status’ de estrella. El charrúa ocupa alrededor de 12 ‘kilos’ en las cuentas del Fair Play sin ser el delantero titular del equipo y después de una temporada en la que dio un rendimiento realmente pobre anotando solamente cinco goles en toda la campaña y quedando superado por Hugo Duro en la carrera por un puesto en el once. Gennaro Gattuso le quiere probar en esta pretemporada, le va a dar oportunidades y quiere conseguir recuperar la mejor versión del futbolista. Con todo y con esto, el entrenador italiano no da la parcela del ‘9’ por cerrada y quiere un fichaje en esta demarcación a lo largo del mercado. Por Maxi sí que ha habido interés de varios equipos, pero no ha llegado ninguna oferta interesante y que pueda ayudar al Valencia a solventar el problema financiero en el que se encuentra inmerso. Es un jugador que está en el mercado por si una propuesta de estas características llegase a las oficinas del club, pero de momento seguirá.