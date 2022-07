No tuvieron el resultado deseado en el cierre de la concentración de la pretemporada contra el Stuttgart, pero ¿Las sensaciones son más positivas que negativas?

En el último partido hicimos algunas cosas que tenemos que ver. Esta semana el míster nos pasará vídeos que tenemos que ver y corregir, y bueno no tenemos que tener el día de hoy un punto negativo sino desde el primer día. Esta semana han habido días de trabajo buenísimo, tenemos que tener en cuenta que estamos en construcción, con un estilo de juego nuevo, un nuevo cuerpo técnico... Estamos para aprender cosas nuevas y para seguir creciendo.

En el día a día se ve un vestuario unido y que ha asimilado rápido las ideas de Gattuso, ¿Qué balance hace de esta semana de ‘stage’? ¿Cómo ve al grupo?

Esta semana en Suiza y en Alemania ha sido muy positiva también para tener una familia en el equipo. Crecer y juntarnos. En esas cosas negativas tenemos que estar más juntos. Hicimos mucha más familia y aprendimos cosas del míster. Mucha salida de juego, tenemos que seguir trabajando más, tenemos tiempo antes de que empiece LaLiga.

Hace unos días Thierry contó a este periódico que de pequeño se identificaba con Gattuso y que su pasado de jugador les ha dado confianza en los primeros días con él... ¿Se identifica usted también con el mensaje del míster? ¿Cómo ha vivido su llegada al vestuario?

Su manera de ser, su carácter es algo que me ha sorprendido mucho. Yo como tengo un poco más de edad, sabía cómo era Gattuso como jugador y yo me imaginaba como entrenador que sería más o menos igual. Él nos demuestra que sigue así con un carácter fuerte y a mí por ejemplo me gusta mucho. Te deja más conectado en el trabajo y pensar más en el fútbol. Él pide vivir el futbol. Mis compañeros también están en el mismo camino.

¿Qué diferencias ve entre otras temporadas y este Valencia de Gattuso?

El juego es diferente. Ahora tenemos más salida de juego, mucho más balón. Tenemos jugadores con mucha personalidad, con mucho carácter con el balon en la salida de juego con Carlos Soler, Hugo Guillamón y Yunus. A los defensas nos da mucho. Tenemos mucho tiempo para sacar de estas dos semanas de trabajo lo bueno y lo malo. Hasta que empiece LaLiga tenemos que estar finos, con un pensamiento positivo de ir a por los tres puntos.

Usted también es un futbolista intenso, con carácter, fuerte, de ir una y otra vez... la idea del míster se parece bastante a la forma que tiene de ver el fútbol Gabriel Paulista.

Me siento muy bien con él. También es verdad que Gattuso me llamó en mis vacaciones. Me dijo cómo iba a ser su trabajo en el equipo y todos los días charla conmigo sobre qué quiere de mí. Que tenemos que estar 24 horas pensando en el fútbol. Esto me gusta y quiero trabajar, aprender cada día más, porque siempre hay que hacerlo cada día y seguir mejorando ahora con el míster.

Se ve desde fuera que Gattuso les hace pensar en el fútbol todo el día... ¿Os está haciendo ‘estudiar’ muchos datos estas primeras semanas?

Nos pasan muchas cosas del entreno, del partido... son cosas para corregir y las buenas también nos las transmite. Eso es importante para seguir haciendo un equipo fuerte y grande.

Es pronto pero en estos primeros días de pretemporada, de dobles sesiones... ¿Cree que ya han mejorado algo con respecto a la temporada pasada?

Este año es diferente porque tenemos más salida de juego. Nos pide mucho jugar más con el portero, intentarlo por dentro. Estamos en construcción, nos queda muchísimo y seguramente vamos a tener todo lo que pide Gattuso para empezar LaLiga.

Ha llorado, ha reído, ha ganado títulos, es capitán del Valencia CF y uno de los referentes del equipo. ¿Esta ciudad ya es su casa? ¿Qué espera de esta temporada en lo personal?

Sabéis que soy muy apasionado por el fútbol, porque el fútbol cambió mi vida y entonces no queda otra que darlo todo por él. Sobre todo por esta camiseta que confió en mí y en mi trabajo. Mi familia está contenta aquí y cuando la familia está bien las cosas salen adelante. Espero que este año sea mejor que el año pasado y que las lesiones me dejen jugar, porque me dejaron fuera de muchos partidos. Ojalá pueda ayudar mucho mas a mis compañeros y hacer cosas mejores.

Las sensaciones de vuelta de Suiza son positivas, Gattuso no ha querido marcarse objetivos tan pronto, pero... ¿Qué tendría que pasar para que Gabriel Paulista estuviera satisfecho con el equipo a final de temporada?

El año pasado jugamos una final. Pude vivir el ganar una Copa con el Valencia. Un día que fue muy muy especial, muy emocionante para todos. Tuvimos otra oportunidad el año pasado, peleamos, luchamos y en los penaltis puede pasar lo que pasó. Este año esperamos llegar también a otra final porque la Copa es una competición muy bonita. En Liga tenemos que hacer una mejor que la anterior, pero sobre todo, que las lesiones estén lejos de mí.

Este año hay Mundial en mitad de la temporada... ¿Cambia la perspectiva del equipo? ¿Y usted cómo lo ve?

Será diferente, luego veremos lo que va a pasar. Será un poco raro, pero tendremos que desconectar del fútbol durante ese tiempo del Mundial.