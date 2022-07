Genaro Gattuso ha vuelto del ‘stage’ de Suiza con una once tipo. El italiano ha dejado claro en los tres primeros amistosos de la pretemporada contra el Borussia Dortmunt, el St. Gallen y el Stuttgart cuál es su propuesta de juego y quienes son sus once jugadores favoritos para interpretarla. El problema es que en esa alineación de gala del técnico hay muy pocas cosas claras. Ahora mismo hay dudas en todas las líneas porque faltan refuerzos, porque el futuro incierto de jugadores importantes que tienen el cartel de transferibles y porque la goleada de Alemania ha encendido las alarmas en el centro de la defensa y puede obligar al club a cambiar la hoja de ruta del mercado. La mayoría de entrenadores de LaLiga trabajan desde hace semanas con una base. Esa columna vertebral en el caso del Valencia no existe. El once tipo de Gattuso puede dar muchas vueltas de aquí a septiembre. Para bien o para mal.

Una de las conclusiones peligrosas que dejó el partido de Stuttgart es la fragilidad del equipo en el centro de la defensa. Un déficit heredado de las últimas temporadas. Alemania demostró que la mayoría de centrales de la plantilla no están preparados para responder a la exigencia que supone salir con el balón jugado desde atrás. Y más con la línea adelantada como quiere el italiano. Hay más riesgo que precisión y eso ahora mismo es un problema. Gabriel Paulista ofrece garantías, pero su acompañante ahora mismo es una incógnita. Gattuso pensaba que podía parchear esa posición sin necesidad de fichar un central. Sin embargo, los cinco goles y las malas sensaciones de Stuttgart podrían cambiar la hoja de ruta inicial de mercado. Con Mouctar Diakhaby, el joven de 18 años Cristhian Mosquera, Eray Cömert y el reconvertido Dimitri Foulquier no parece suficiente. La incertidumbre en el centro del campo también es máxima. Es una línea que está totalmente en manos del mercado. Gattuso, además de Yunus Musah, apuesta por Hugo Guillamón y Carlos Soler. El problema es que el futuro de los dos futbolistas, como pasa también con José Luis Gayà, está en el aire. El trivote es una incógnita. Gattuso no busca central (de momento), pero sí ha marcado como prioridad el fichajes de un mediocentro que equilibre el centro del campo. Uno de los jugadores que más gusta al italiano es Lucas Torreira. Samu Castillejo es el único fichaje del verano y uno de los pocos jugadores que tiene sitio asegurado en el once de Gattuso. Como Giorgi Mamardashvili, Thierry Rendall o Paulista, siempre que el mercado no diga lo contrario. El gran problema del Valencia ahora es que Gonçalo Guedes lo acapara todo en ataque. El ‘stage’ de Suiza ha demostrado que el Valencia tiene ‘Guedesdepencia’ y eso es un peligro porque el club no está en condiciones de firmar a ningún jugador de su nivel si finalmente acaba siendo vendido como quiere Peter Lim. El club busca otro extremo y cruza los dedos para que Marcos André siga a este ritmo. Hay mucho por hacer en el campo y en el mercado.