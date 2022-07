El colectivo valencianista de oposición a Peter Lim, Espíritu del 86, emitió ayer un comunicado a raíz de la abultada derrota (5-2) del equipo contra el Stuttgart en el Mercedes Benz Arena. La plataforma denuncia la «antigestión» económica y deportiva de Peter Lim y asegura que la goleada de los alemanes «nos ha puesto en nuestro sitio».

«Hemos venido relatando lo que se nos viene encima por la nefasta ‘antigestión’ económica y ejecutiva’ de nuestro querido murciélago no es popular, ver la relación directa entre lapidación económica, falta de conocimiento en gestión deportiva y del fútbol y empequeñecimiento deportivo no es buena noticia. Hoy Stuttgart nos ha puesto en nuestro sitio,», aseguran. ‘Espíritu del 86’ denuncia la descompensación de la plantilla, la falta de fondo de armario y el peligro de estar un cuarto año sin Europa. «Al menos 8 u 10 jugadores de nuestro VCF no cumplen con los estándares de un VCF normal, son nuestros jugadores y con ellos hasta la muerte, pero está claro que les sobra bisoñez y nos falta fondo de armario y ojalá nos equivoquemos o estaremos un 4º año sin ir a Europa y otro año más siendo el hazmereir de los aficionados de la ‘capi’ al vernos deambular en la zona Meriton, del 9 al 14, en el mejor de los casos. El equipo está descompensado y no podemos competir de esa manera, un 10 al pundonor un 0 al interés de LIM y su socio Mendes en hacer un VCF digno con su historia. Lo que ha visto Mestalla en 100 años de historia y lo que está viendo en los últimos 7 u 8 años… Sin comentarios».

Además, el colectivo hace un llamamiento a la sociedad valenciana para «revertir esto». «Señores de la sociedad civil valenciana, por encima de colores políticos y de barrios o localidades… a remar, a pensar cómo revertir esto, porque si esto es lo que tenemos vamos a flipar cuando pase agosto y llegue el final del periodo de fichajes y nos venga ‘Pedretao’ afamado medio centro del Botafumeiro do Brasil o ‘Pedriski’ promesa de la cantera del Spartak de Bielorrusia, gran promesa del mundial ‘subalgo’ y se nos vayan nuestros jugadores franquicia, los Guedes, Soler, Gayà… TIC TAC, vale ya de ser autocomplacientes y hagan todo lo que la ley nos permita. A recuperar la dignidad del VCF ya!».