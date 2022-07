El Valencia de la 2021/22 se quedó corto por plantilla y el gran reto de este verano era precisamente mejorar esa rotación de plantilla. Con un grave problema económico, con algunos de los nombres importantes en la rampa de salida y sin Europa. El contexto es complicado pero el Valencia no puede permitirse un cuarto año lejos de los seis primeros y Gattuso y la plantilla lo saben. Tanto el técnico italiano como Castillejo y otros jugadores han hablado de entrar en el Viejo Continente y eso al menos, en discurso, ya es un paso al frente. Precisamente ellos dos son caras nuevas, las únicas junto a Samuel Lino. A partir de ahí llegan las dudas. Se está trabajando en distintos perfiles, pero la situación económica complica algunas de esas negociaciones. Mientras se apunta a Arthur, Belotti, Pepín Machín, Torreira o Bakayoko aparecen en un radar en el que los objetivos son muy distintos y solo queda un mes para cerrar los futbolistas que demanda el técnico italiano.

El centro del campo es tal vez uno de los grandes problemas para Gattuso. El técnico quiere solucionar cuanto antes esa parcela, después de haber conseguido el segundo extremo que pedía, y es ahí donde aparece Arthur. Lo que de inicio podía parecer una opción lejos de ser real es en estos momentos una operación que está a un paso de ‘cerrarse’. En forma de cesión y con ficha compartida, el Valencia CF tiene claro que está en la ‘Pole position’ por hacerse con sus servicios a pesar de que contaba con ofertas en Italia y en otras competiciones. La figura de Gattuso ha sido decisiva para poder acercarse a un futbolista que fue fundamental en Gremio, que tuvo buenos picos en el Barcelona y quien necesita reencontrarse a sí mismo después de una etapa de altibajos en la Juventus de Turín. Es un medio creativo, algo que pedía el entrenador, y su aterrizaje centraría los siguientes esfuerzos en dos parcelas: el nueve y un medio para mejorar rotación.

Para cuadrar la llegada de Arthur es obligatoria la salida de Maxi Gómez o Marcos André. Ambos futbolistas, con pasaporte extracomunitario, no permiten hacer sitio al brasileño, que está cerca de recalar en Mestalla pero con el problema de los extracomunitarios en la entidad valencianista. A partir de ahí, la situación está clara. Gattuso quiere un ‘9’ y el futbolista que más cerca estaba era Belotti, pero en Italia siguen apretando para hacerle cambiar de opinión. El delantero italiano es el futbolista que quería Gattuso, le conoce bien y además es consciente de que puede dar un salto de calidad a la punta de ataque con la salida de Maxi, quien está por delante de Marcos André en la rampa de salida. En cualquier caso, y como ha ido informando este periódico, la opción del ariete no es sencilla. Al jugador le atrae la opción pero sin Europa, Gattuso no es suficiente. O al menos no por el momento. La Roma sigue apretando duro y es el gran rival del cuadro valencianista, a pesar de los otros equipos que había en esa lista de interesados por el ‘Gallo’. No está descartado, pero no es fácil.

Medio defensivo y pepín El acercamiento por los medios de carácter defensivo sigue estando sobre la mesa, pero son tantos los frentes que tiene el Valencia CF sobre la mesa que las opciones de Torreira y Bakayoko corren peligro de caerse si no se atacan pronto. En especial la segunda, que parecía muy cerca de cerrarse y que se mantiene a la espera de otras operaciones. Por su parte, el jugador del Monza José Machín, ‘Pepín’, es otro de los que interesaría según ha apuntado prensa italiana.