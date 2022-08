El Nuevo Mestalla está de cumpleaños, aunque no precisamente feliz. Ayer, primer día de agosto, se cumplieron 15 años desde que se iniciaron las obras en la Avenida de las Cortes Valencianas para que el Valencia CF pudiera jugar, algunos años más tarde, en un estadio más moderno y con más capacidad que el actual Mestalla. Sin embargo, por todos es sabido que la película no tuvo el final esperado. De hecho, ni siquiera ha tenido uno. A día de hoy, el estadio sigue paralizado en las misma calle donde comenzó a levantarse y la propiedad del club tratando de recibir el OK definitivo de las autoridades para reanudar de una vez por todas las obras y cumplir los plazos marcados.

El aniversario llega en un momento crucial para el devenir más inmediato del club. Meriton, propietario del Valencia desde 2014, parece haber dado en los últimos meses el paso definitivo y la reanudación de las obras parece más cercana que nunca. La propiedad, encabezada por Lim, máximo accionista del club, no ha estado a la altura de las circunstancias desde su desembarco en la ciudad. Destacan dos acontecimientos clave. En los últimos días el Valencia ha recibido un par de golpes de realidad. En primer lugar, el pasado viernes 29 de julio la ATE caducó de manera definitiva y sin posibilidad de vuelta atrás, tal como lo aprobó el Consell. La realidad es que era un secreto a voces a pesar de que la entidad llevaba varios meses negando que esto fuera a suceder. A partir de aquí, ha de nacer un nuevo marco jurídico. En cualquier caso, la pelota está, desde el pasado viernes, en el tejado del Ayuntamiento, que es quien debe encargarse de establecer esta nueva relación. El segundo revés llegó precisamente una vez finalizó este encuentro con la expresidenta del club presente. LayHoon dejó claro que se había tratado de «un pequeño paso atrás», aunque se mostró confiada. Se prepara un nuevo convenio que actuará con un papel muy parecido al de la ATE, lo pactado entre el club y Ribó en su momento es inamovible. Las obras deben concluir en la temporada 25/26. Además, el estadio debe construirse con una cubierta solar y se debe pagar el polideportivo.