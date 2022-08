Ahora sí, el tiempo de partidos amistosos y de preparación ha terminado, ya no valen excusas porque los puntos están ahí y cuando estos llegan todo cambia de manera radical. Esto es futbol señores. La verdad es que hay ganas de que la competición comience a andar, en una temporada un tanto atípica, ya saben el mundial de por medio, ya veremos si este acontecimiento no desbarata las ligas domésticas. Todos tienen que parar es la ley FIFA. Del 21 de Noviembre al 18 de Diciembre las distintas selecciones clasificadas para el evento se verán las caras, por supuesto entre ellas la nuestra. Pero ya tendremos tiempo de hablar del mundial nos quedamos con lo nuestro.

Por aquí ya saben, de momento no demasiados movimientos ni en el Valencia ni en el Levante. Tanto uno como otro están más pendientes de las salidas que de las llegadas. Es normal, el refrán ya lo dice, dejen salir antes de entrar, en futbol es una gran realidad. Primero hay que vender para hacer algo de caja y después poder gastar. Es cierto que ya hay alguna que otra incorporación en los dos equipos, pero no es menos cierto que las plantillas no están cerradas ni mucho menos. Hay tiempo por delante.

No podía terminar hoy esta colaboración sin mencionar a Roberto Gil. Saben que nos ha dejado hace unos días. Desde aquí el fuerte abrazo a toda su familia y también a la afición valencianista. Roberto Gil ha sido ejemplo claro de lo que es el sentimiento hacia un equipo, su Valencia C.F. Lo fue todo en su equipo, lo dio todo por su equipo. Alguien que está muy lejos, ustedes ya saben a quién me refiero, podría aprender lo que es sentir, vivir, disfrutar, y sufrir un club de futbol como lo hizo siempre el bueno de Roberto Gil. Si fuera capaz es personaje de seguir la huella del gran capitán otro gallo cantaría al Valencia.