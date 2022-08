El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, advirtió que si el Valencia CF denuncia la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) añadirá más líos a una situación compleja en vez de avanzar hacia la conclusión de las obras del nuevo estadio del club valenciano.

En una entrevista con EFE en alusión a la ATE, España añadió que «no sería positivo judicializar el tema para solucionarlo». «Lo que ha hecho la Administración es cumplir con lo que dice la Abogacía de la Generalitat. Es el margen que marca la normativa, no es un capricho, ni una decisión arbitraria», agregó. Aunque apuntó que «cualquiera que no esté acuerdo con un acto de la Administración tiene la posibilidad de acudir a los tribunales», prosiguió con que la afición del Valencia «ya está cansada y no quiere sumar más problemas».

«Ahí debemos poner el foco todos», resaltó el conseller, quien recordó que el informe de la Abogacía de la Generalitat de hace ahora un año «marcaba» que tenían «la obligación legal de declarar la caducidad anticipada de la ATE» y que eso es lo que han hecho.

España recordó que el pleno del Consell ya ha aprobado la caducidad y que el club debe cumplir la ley: «Hubo mucho ruido mediático, muchas presiones, mucha gente que no se creía que íbamos a dar los pasos que hemos dado, pero siempre nos hemos mantenido en el cumplimiento de la ley y en la salvaguarda del interés general porque somos conscientes de que el Valencia no es sólo una institución deportiva, sino también una institución social para la Comunitat Valenciana», añadió.

El conseller subrayó que se ha establecido «un marco jurídico» que permitirá al club acceder a los beneficios que le otorgaba esa ATE si llega a un acuerdo con el ayuntamiento de València sobre las características del estadio. «Estoy convencido de que hay voluntad de acuerdo con los márgenes que se han marcado de las características del estadio, de los plazos y de las garantía. Esta situación lleva demasiado tiempo sin resolverse», afirmó.

«Ahora es el momento de una negociación entre el Ayuntamiento y la propiedad», destacó el España, que no entró a valorar la posibilidad de no exigir estrictamente los 70.000 espectadores que determinaba la ATE.