La afición está lista para una nueva temporada. Ni las altas temperaturas, ni el pleno agosto amedrentaron a un valencianismo, que volvió a demostrar su grandeza apoyando al equipo antes de iniciar la Liga. Con unas 8.500 personas llenando la tribuna y el anfiteatro de Mestalla, el equipo notó el calor de la gente. También el capitán Gayà, ovacionado al saltar el césped, como muestra de apoyo tras la injusta sanción. Una tarde redonda para activar a un Mestalla, al que Gennaro Gattuso sabe que primero hay que darle de comer para después tener su fuerza en los momentos complicados.

La primera sorpresa de la tarde llegó al ver a un joven espigado saltar con el resto de la plantilla. Nico González se estrenó a lo grande, ya que en su primer entrenamiento conoció in situ la que será su casa durante esta temporada.

Aunque su traspaso todavía no es oficial, el jugador trabajó por primera vez a las órdenes de Gattuso. Un técnico que habló previamente con el centrocampista para explicarle qué quiere de él en su etapa como valencianista. De hecho desde la llegada de Nico a la ciudad el pasado miércoles por las noche, el jugador esperaba con ganas vestirse de corto para estar disponible mañana contra el Girona.

Baja importante

La única mala noticia de la sesión fue la ausencia de Gabriel Paulista. El central continúa sin entrenar con el resto de sus compañeros y tiene muy complicado llegar a la puesta de largo del equipo en Liga. El hispano-brasileño sufre unas molestias en el isquiotibial que le impiden estar al cien por cien. Así que es altamente probable que Gattuso y el cuerpo técnico opten por no correr riesgos. Una de las premisas del técnico italiano en su día a día es que si el jugador no está a tope, no se fuerza lo más mínimo, también de cara a mantener un nivel competitivo alto durante los entrenamientos tal y como explicaba durante la concentración en Suiza. Además de que las alturas de la temporada y la importancia de Paulista en el equipo invitan a tener paciencia.

No obstante la sesión vespertina tuvo dos notas positivas. Maxi Gómez y Marcos André volvieron a entrenar con el resto del grupo tras superar sus problemas físicos de los últimos días. Ambos apuntan a estar disponibles para el debut de mañana. De hecho al uruguayo se le vio fino de cara a portería durante el partidillo al igual que un Hugo Duro que parece que está de dulce. Tanto que suma muchos enteros para partir como titular en la jornada 1.

Otro de los destacados durante el entrenamiento en Mestalla fue Jesús Vázquez con sus centros desde la izquierda, que siempre creaban peligro. La sanción a Gayà lo convierte en una opción seria para suplir al capitán.

La unión va por buen camino Los futbolistas se quedaron impresionados por el colorido de las gradas del estadio. Tanto que una vez terminada la sesión se acercaron a los aficionados para repartir regalos, autógrafos y hacerse alguna que otra foto.

"Esperemos disfrutar"

Fue Carlos Soler el que cogió el micrófono para devolver el cariño del valencianismo con unas palabras: «Gracias por venir hoy. Esperamos disfrutar mucho con vosotros esta temporada. Nos vemos el domingo, Amunt!».

También habló otro de los capitanes de la plantilla como Jaume Doménech. «Cuando decimos que tenemos la mejor afición del mundo, sabemos lo que decimos. Estamos orgullosos», aseguraba en declaraciones para VCF Media al final del entrenamiento.

Por último Yunus Musah destacaba las ganas que tiene el equipo de arrancar la temporada: «Es increíble que tanta gente haya venido a un entrenamiento. Es una demostración de cuánto nos quiere la afición. Esperemos que le demos una buena temporada. Tenemos muchas ganas».