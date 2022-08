Se acabó la espera. Gennaro Gattuso debuta esta tarde a partir de las 19:30 en partido oficial con el Valencia CF. El Girona de Míchel será el primer obstáculo en un partido en el que Nico González, la última incorporación del equipo, ya podrá disponer de minutos con su nuevo equipo. «Está en la convocatoria y mañana veremos. Se entrenó ayer y hoy, seguramente viene con nosotros a preparar el partido», comentó ‘Rino’ en la rueda de prensa previa a la jornada uno de la competición doméstica.

Quien no podrá ayudar al equipo frente al conjunto catalán es José Luis Gayà. El TAD ratificó de forma polémica la sanción de cuatro partidos y el técnico italiano mostró su disconformidad en sala de prensa: «Hablamos de un chico espectacular. Llevo un mes trabajando con él, es internacional, cómo lleva el rol de capitán... Me sorprende que tenga esta sanción de cuatro partidos. Como persona veo imposible que haga una falta de respeto a nadie. Me molesta que ha llegado tarde la sanción», explicó.

Otros futbolistas, en cambio, serán duda hasta los últimos minutos. Es el caso de Maxi Gómez, que apenas lleva un par de entrenamientos con el grupo desde que dejó atrás sus molestias en el pie. «Seguramente no está al nivel físico porque no se ha entrenado dos semanas con nosotros... esos días que han entrenado han ido con gran intensidad. Mañana veremos si está bien, hoy tenía un poco de molestia en su problema. Mañana hablaremos con él y con el doctor, si puede jugar», explicó Gattuso. Además el uruguayo es uno de los nombres que ocupan la rampa de salida. Sin embargo, el italino no quiso hablar de mercado: «Soy un entrenador, no un psicólogo. Yo lo veo entrenar bien, normalmente si tienes una molestia no estás mentalmente fuerte. Él es jugador del Valencia CF. Tenemos la obligación de hacerle rendir al máximo».

El Valencia jugará ante el Girona ante su público, aunque Gattuso ya tuvo su primera toma de contacto con la afición en el entrenamiento del viernes. El míster, «encantado», considera fundamental el papel que jugará este año la afición para cumplir los objetivos: «Estoy encantado. Con 35 y 36 grados de temperaturas había miles de personas en el campo 7 en Paterna. Esta temporada debe se nuestra fuerza. Cuando yo jugaba miraba siempre a mi afición y para mí era un ‘dopping’. Una cosa excepcional. Ayer cuando vi la grada tenía los pelos de punta. Tenemos que reforzar esto con jugar un buen partido y sudar la camiseta».

Aunque la leyenda rossonera no quiso fijar un objetivo a nivel clasificatorio, sino que se centró en la identidad del equipo: «Que el equipo tenga un estilo y una mentalidad bien precisa. Tenemos que hablar partido a partido. No hablamos de Europa, ni de posición. La prioridad es que el equipo tenga una mentalidad y un estilo preciso», explicó el italiano.

El Girona, un rival «muy difícil»

Una de las principales incógnitas sobre el duelo es el primer once de Gattuso, también el esquema. El italiano explicó que su equipo está abierto a cambios durante el mismo partido: «Ahora sí, jugamos 4-3-3, pero podemos acabar jugando 4-2-3-1. Depende de cómo juguemos abajo, la posición del quinto jugador adelante. Jugar con pivote me gusta, porque no solo mantenemos la pelota sino también cuando no tenemos la pelota». Dependerá también de cuál sea el plan del Girona, un rival «muy difícil», tal como dijo Rino: «Es un partido muy muy difícil. Tenemos que prepararlo bien porque todo el mundo piensa que es fácil, pero no lo es. Es un equipo que cambia sistemáticamente de dibujo cada 20 minutos. Tenemos que comprender bien el automatismo de cómo vamos a presionar y cómo vamos a jugar».

Por último, el míster también fue cuestionado por las incómodas condiciones meteorológicas en las que tendrá que jugarse el partido. Sin embargo el entrenador del Valencia, lejos de poner excusas, expuso que están acostumbrados a esas circunstancias desde el inicio de la pretemporada: «¿Qué cambia? Trabajamos en Suiza en doble sesión, también aquí con 33, 34... no sé qué temperatura hay en Girona, pero en estos momentos no es un problema. Hemos trabajado mucho con esta temperatura», sentenció.