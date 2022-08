Los jugadores del Valencia CF se han volcado en su apoyo a su capitán, José Luis Gayà, por la más que polémica sanción que le impuso el Comité de Competición hace mes y medio y el TAD ha ratificado esta semana. Todos ellos han saltado a calentar al césped de Mestalla con su nombre y el dorsal ‘14’ en la espalda en las equipaciones de entrenamiento.

El club y los jugadores están respaldando al lateral en todo momento tras esta injusticia que le hará perderse no solo el Valencia - Girona, sino también los tres encuentros posteriores. Se espera que la afición blanquinegra también muestre su desacuerdo con la sanción y coree el nombre del futbolista durante el encuentro.

Pero lo mejor estaba por llegar. En el minuto 14 de encuentro, Mestalla dedicó una sonora y prolongada ovación a su capitán. Con todo el estadio levantado y aplaudiendo, con el partido en juego, el jugador de Pedreguer tuvo que corresponder al gesto y se levantó de su butaca en el palco para devolver el aplauso a la grada. A Gayà se le vio especialmente agradecido, y un punto emocionado, por el cariño mostrado por Mestalla.

Las próximas semanas pueden ser decisivas para la renovación del capitán, que ha mostrado en sus últimas intervenciones públicas que su deseo sigue siendo el de renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2023, y que la predisposición de todas las partes para llegar a un pacto es muy positiva: «Siempre he dicho que me haría mucha ilusión poder seguir en el Valencia CF. Me queda un año de contrato, estamos en un proceso de negociación y como siempre dije, estoy feliz en el Valencia».